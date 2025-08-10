La ola de calor complica la lucha contra los incendios activos en España

Vecinos de Maceda (Ourense) observan el incendio que se registra en los alrededores de su municipio este domingo 10 de agosto.

La ola de calor que sacude a España, con temperaturas superiores a los 40 grados en varias zonas del país, complica la lucha contra los incendios que permanecen activos y que han arrasado en conjunto más de mil hectáreas.

Uno de las incendios más graves se ha registrado en la localidad gallega de Chandrexa de Queixa (Ourense, noroeste) donde se intentan poner "todos los medios" para que el fuego no entre en la Serra do Invernadoiro tras haber afectado ya a 800 hectáreas, principalmente de monte raso.

El presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha recordado este domingo 10 de agosto que "en la inmensa mayoría" de los incendios forestales está detrás "la mano" de quien los provoca y ha pedido responsabilidad.

Rueda ha señalado que las "altas temperaturas dificultan las tareas de extinción" de los fuegos que afectan a Galicia y "son más propicias" para que se produzcan nuevos focos.

En Navarra (norte), los bomberos no han logrado extinguir el fuego declarado en el paraje de Carcastillo, que enfrenta "circunstancias complicadas" por las altas temperaturas, aunque "no hay riesgo para la población", según la administración local.

León (norte) vive un fin de semana negro en el que se han registrado cinco incendios en distintas zonas de la provincia, varios en la comarca de El Bierzo.

Incendios en otras localidade españoles y altas temperaturas

Al menos tres de los focos amenazan centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas y decenas de efectivos trabajan con medios terrestres y aéreos para controlar las llamas.

Protección Civil recuerda que con estas altas temperaturas hay que evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, y acampar solo en zonas autorizadas.

España vive este domingo el octavo día de una ola de calor sofocante que mantiene en alerta a buena parte del país y que se prolongará hasta el jueves.

El récord de máximas temperaturas del sábado fue para Tasarte, en Las Palmas de Gran Canaria, donde la estación meteorológica marcó 43,6 grados.

