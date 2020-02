Andrés Jungbluth (43) siempre luce impecable, está atento a cada detalle de su imagen y algunas características de su personalidad son su trato caballeroso y su sonrisa. Así como cuida su apariencia, cuida cada palabra que dice…

Cuando renunció a Ecuavisa no tenía una propuesta laboral. “En ese momento era muy prematuro definir lo que iba a hacer, lo único seguro era que iba a continuar con mis proyectos, luego gracias a Dios recibí algunas ofertas”, cuenta. Una de ellas fue la de TC, canal en el que es el presentador de 'El Noticiero', de las 07:00 y 19:00.

Además está a punto de estrenar un espacio de entrevistas.

Los actores que trabajaron en Televisa, cadena mexicana, dicen que sí hay vida después de esa empresa. ¿Acá sí hay vida después de Ecuavisa?

Siempre lo pensé y estaba seguro de aquello. Cuando ya no coincidimos, lo mejor era hacerse a un lado. Pero no me iba a quedar estancado ni mi vida se iba a detener profesionalmente porque salí de una empresa importante.

Tiene una nueva propuesta televisiva a punto de salir del horno…

'Caminando con Jungbluth', en el cual se explorará el lado humano de los entrevistados, de los personajes de la Costa y la Sierra. Me inquieta esa parte de los que hacen actividad pública, en lo deportivo, cultural, musical y político. Me siento cómodo porque es un lado que no se conoce mucho, se relajan y sacan lo que llevan por dentro.

Los cambios se iban a dar en 'De casa en casa' con o sin Carla Sala Leer más

¿Existe alguna diferencia con otros formatos?

Hemos grabado algunos programas al aire libre, no en estudio. Como lo dice el nombre, con el entrevistado caminamos, conversamos y hacemos preguntas. Me identifico mucho con los músicos porque yo también lo soy. Hablamos el mismo idioma (risas). Todavía no hay fecha de estreno, seguramente será en marzo.

¿Es parte de su contrato tener un espacio propio?

Siempre se habló de esta posibilidad, tener un espacio ya sea en las redes sociales o para la pantalla 1, como la llaman a la televisión. En mi programa 'After office' (en radio Centro) hago algo, pero este formato de entrevistas lo quería implementar, las ganas se concretaron.

No es la primera vez como entrevistador.

Ya tengo la experiencia porque lo hice en cable. Ahí era el jefe de noticias, presentador y comencé a experimentar con las entrevistas. También las hice en Ecuavisa con políticos y en Ecuavisa.com, generalmente con artistas con los que conversaba. Un buen entrevistador debe saber escuchar y en lo que nos dice el personaje a veces hay más preguntas de las que se llevan preparadas.

Tiene 43 años y desde diciembre es parte de TC. Christian_VÁsconez

Algunos opinan que Andrés no encaja en informativos populares porque es otro su estilo y que ha bajado su perfil.

Me siento cómodo con este nuevo formato. Más bien el equipo de producción me ha dado la libertad de seguir siendo yo. Además es un proceso de adaptación, de conocernos mutuamente, tanto la nueva audiencia, el equipo y yo en este nuevo sistema. Ya pasé esa etapa, todo es una transición. Fueron 13 años en Ecuavisa y ahora somos competencia porque estamos ('El Noticiero') en el mismo horario con el informativo estelar (Televistazo).

¿Qué le ha costado más en este proceso de adaptación?

Lacito de la farándula no se considera maloso Leer más

El sistema de comunicación durante la emisión es distinto, también son códigos diferentes, la adaptación al nuevo lenguaje es un proceso, sé de lo que se trata pero es otra forma.

Antes de que ingresara a TC, Jorge Rendón era el presentador de esos espacios. ¿Cómo es su relación con él?

Con Jorge y con el resto de compañeros no han existido problemas. Nos conocemos desde hace años, hemos compartido en coberturas cuando trabajamos en la calle. Siempre nos hemos saludado de la mejor manera, hasta ahora. Trabajamos en el mismo equipo, no puede ser de otra manera. Soy un hombre de paz, evito los conflictos, siempre manejo esa línea. Además, ayuda el temperamento.

Seguramente extraña algo del Canal del Cerro porque fue una etapa larga.

Katiuska Peralta lanza su canal de YouTube Leer más

Siento agradecimiento por esa etapa, los amigos que quedan siempre se extrañan, fue un buen equipo.

Su excompañera Samantha Mora debió asumir el reto de quedarse sola en el informativo.

Lo ha hecho bien. La veo aplomada, con criterio, está haciendo un buen trabajo, se ha posicionado. Tiene un buen futuro en esa empresa o en otro lado.

El motivo de su salida de Ecuavisa fue porque le exigían un porcentaje por su participación en eventos, en su relación con marcas y actividad en redes sociales. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegó en TC?

Soy imagen de varias marcas, algunos contratos son a corto plazo y otros a largo. En TC hay libertad en ese aspecto. Mi participación comercial y mi actividad en redes sociales es totalmente independiente al canal. A ese acuerdo llegamos, y me parece lógico y necesario.

Con Mateo, Lola y su esposa Adriana. Cortesía

¿Sus hijos muestran interés por la música o la comunicación?

Mateo tiene 17 años y Lola 10. Ya lo artístico pudo haberse manifestado. No creo que ese sea su camino.

Formó una nueva familia, ¿tiene planes de agrandarla?

Henry Bustamante: "No le serruché el piso a nadie" Leer más

Cuando Dios quiera. Yo tengo dos hijos, Adriana García, mi esposa, no. Sí me veo con otro, lo estamos buscando. Llegará con la bendición de Dios.

Usted es un hombre de radio y artista… ¿esas facetas quedarán a un lado?

Sigo en la radio con mi programa 'After office', desde las 16:00 en radio Centro. Acabo de cumplir 6 años. Antes estuve en Diblu, Forever… Necesitaba hacer una pausa de un año. Todas mis actividades se juntaron y ese descanso me hizo bien, requería tomar aire, retomé con fuerza el programa.

¿Pero la música ya es historia?

No. Pero sí he tenido una pausa larga porque es un trabajo que desgasta. Me encanta la música, pero llegó un momento que las madrugadas de los fines de semana estaban afectando mi salud. De lunes a viernes tengo un desgaste fuerte para acentuarlo más. La última etapa de los conciertos del grupo La Rumba ya no los disfrutaba, no rendía. Cuando se deja de vibrar en la tarima, hay que hacerle caso al cuerpo y a la mente. A los 40 y pico nos pasan la factura las malas noches. Ese ritmo me estaba aniquilando.

Se volvió a casar, ¿había que dedicar tiempo a esa nueva relación?

Con mi anterior esposa viví la etapa musical. Nunca fue un impedimento y la compartía con mi familia. El problema era que existían muchas actividades. Hay que bajar la velocidad y disfruto la música a mi manera. Me hace falta porque el músico nunca deja de serlo y siempre busca la oportunidad para tocar. El plan es hacer proyectos puntuales y esporádicos. Sigo tocando en mi casa. Seguramente me juntaré con otros artistas. Cuando estaba en la agrupación Polvo quisimos grabar nuestras canciones, pero no se dio. Se complicó porque todos teníamos otras actividades. Toman su tiempo las giras, promociones…