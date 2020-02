En 2011, el reportero Leonardo Quezada Coronel (Lacito de la Farándula) probó suerte en las audiciones que hizo RTS para buscar al nuevo reportero de 'Vamos con todo'. No lo seleccionaron. Sin embargo no perdió la esperanza y volvió a intentarlo cuando se dio una nueva convocatoria del reality, pero los resultados fueron los mismos.

Algo decepcionado regresó a su natal Machala, donde ya había sido parte del portal Ecuador informativo. Luego surgió el espacio de farándula 'Entre nos'.

“Hace aproximadamente dos años me llamó Cynthia Naveda y Aura Arce para ser reportero de prueba de 'El club de la mañana' y para colaborar en 'Combate'", contó.

"No lo pensé dos veces y acepté. La oportunidad para quedarme de manera permanente surgió cuando salió Leonel Alleguez de 'Vamos con todo'”, agregó. En esa empresa estuvo casi 2 años. Su última participación fue en 'Intrusos'.

Ahora es parte de 'Faranduleros' de Canal Uno y “de vez en cuando ayudo en 'BLN'”, cuenta.

Muchos se van de esa cadena de TV debido a los problemas económicos que atraviesa, sin embargo usted aceptó la propuesta que le hicieron.

Estoy empezando, siento que es una oportunidad y no creo que sean los tiempos para darnos el lujo de rechazar lo que nos ofrecen, pues ya no hay muchas producciones. Donde sea que vaya, trato de dar lo mejor de mí y soy agradecido. Sigo en radio en Onda Positiva. Ahí presento el segmento 'Tirando lengua', los viernes de 15:00 a 17:00, aunque yo solo me quedo media hora.

Debió dejar su tierra y eso seguramente fue complicado…

Hace 2 años resido en Guayaquil y fue duro porque siempre viví con mis padres. En Machala tenía mis comodidades. Acá me toca hacer de todo, arreglar la casa, prepararme la comida… Los visito casi siempre y mantengo contacto con ellos. Desde pequeño sentí que Guayaquil era el lugar en el cual podía cumplir mis metas y sueños.

¿Por qué lo llaman Lacito?

Cuando hice las audiciones para buscar al reportero de 'Vamos con todo', habían muchos aspirantes. Traté de distinguirme del resto. Entonces acudía a las pruebas con un corbatín de colores y comenzaron a llamarme el chico del lacito. Me quedé con ese nombre. Siempre uso corbatines, tengo como 20 y los combino con la ropa. Unos los he comprado y otros los he mandado a confeccionar.

¿Cómo definiría su estilo?

Soy un poco picante, tirando a polémico, no me considero maloso.

¿Ya tiene algunos enemigos?

María Emilia Cevallos se enojó mucho porque salió en RTS un reportaje en el que no nos trató bien. Supe que llamó a mis exjefes y cuando me ve me evita. Ella es así con la farándula. David Reinoso antes no me daba notas, ahora ya lo hace. Efraín Ruales siempre me corre.

Se armó una polémica porque David Reinoso, bromeando, comentó en un show que ciertos comunicadores de farándula son gais.

Con su humor negro dijo que el principal requisito para ser reportero de farándula es ser meco. Nombró a Miguel Cedeño y a mí. Ese show lo ofreció en Machala con Emerson Morocho. Era un espectáculo privado, pero se filtró y comenzó a circular por las redes sociales.

¿De qué manera esas expresiones lo afectaron?

No considero que eso sea un requisito, creo que los comunicadores deben estar preparados para ejercer este oficio. Además hay médicos, abogados… homosexuales, en todas las profesiones. Existen muchos actores que lo son. No es un delito. Si se mete en ese tema debe tener claro que generará una respuesta.

Siempre los familiares salen salpicados en estas situaciones…

Mi mamá me llamó preocupada y me preguntó por qué David Reinoso se metía conmigo. Tuve que pedirle que no se alarme, ella no entiende lo que ocurre en el medio.

¿Cree que David lo hizo para llamar la atención?

No creo que lo necesite, pero recordemos que David siempre fue el protagonista en algunas producciones, pero ya no lo es.

¿Usted tiene límites?

Las preferencias sexuales de la gente no me interesan, todos tenemos rabo de paja y eso sería como pisarnos la manguera entre nosotros.