Soledad Barberán: “No me permitieron despedirme”

El viernes 24 de enero fue un muy mal día para la reportera de televisión Soledad Barberán. Minutos antes de salir a presentar una nota le notificaron que no saldría más al aire.

Ella era reportera de El club de la mañana, la revista matinal de RTS. La noticia la dejó sorprendida y dolida, puesto que no pudo despedirse de su público. Ella habla para esta columna por primera vez tras una semana lejos de la televisión.

“Yo presentía desde hace algunos días que en el canal ya no necesitaban mis servicios de reportera y presentadora. Pero ese día me llamaron y fue una sorpresa el no poder volver a salir en pantalla y despedirme. Las razones que me dieron es que estaban reestructurando los estándares y que supuestamente no me había acoplado al equipo de El club de la mañana”, explicó.

En redes sociales sus fanáticos se han mostrado molestos por la salida y le han pedido explicaciones. La rubia les ha comentado educadamente que no le fue permitido. Luego de su despido se tomó un descanso en la playa.

Ahora será actriz

La comunicadora de 27 años empezó en el mundo de la radio en el 2013 y aún se mantiene al aire en Radio Rumba Network. Enrumbados es lo que la mantiene vigente entre sus radioescuchas. Soledad confirmó que no ha puesto más carpetas en televisión, pero que en los próximos días empezará a ensayar su primera obra de teatro. “Es la primera vez que voy a actuar y extrañamente no me siento nerviosa. Ya quiero que pase”.

Soledad nos chismeó que posiblemente su puesto tenga un reemplazo, pero no tiene más detalles.