La Flaca Guerrero: "La enfermedad trae un mensaje que solo el dolor puede revelar"

María Teresa Guerrero sigue luchando contra el cáncer de ovarios. Ya se sometió a su cuarta quimioterapia. “El cáncer no vino a romperme, vino a despertarme, a recordarme que no estoy rota, que estoy viva, que mi cuerpo no me está fallando, está gritando, lo que mi alma ha callado por años”, expresó en las redes sociales en las que mantiene a sus seguidores (1,7) informados del tratamiento médico al que se somete en Estados Unidos, donde reside.

Considera que la enfermedad "trae un mensaje. que solo el dolor puede revelar”.

Corrió 5 kilómetros

El domingo 27 de julio, La Flaca publicó en su perfil de Instagram un video donde se la ve corriendo y celebrando lograr 5 kilómetros de distancia.

“Y pensar que he corrido en algunos Ironman (es una exigente prueba de resistencia que consiste en tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie) y ahora celebro estos 5K como si fuera la campeona mundial. Porque mi cuerpo lucha conmigo, no contra mí. Así como entró el cáncer, así va a salir. El deporte me sostiene. Y yo sigo, sin miedo… hasta que el miedo me tenga miedo”, indicó en esa ocasión.

Óscar, su gran compañero

En esta prueba que la vida le puso, María Teresa no solo comparte con su novio, Graham Kersey, además con Óscar, un perrito callejero de la frontera entre México y Estados Unidos. “Estuvo preso en la perrera, pero logramos sacarlo y desde entonces, lo único que ha hecho es llenarme de amor. Llegó a mi vida cuando más necesitaba un lengüetazo sin condiciones. Llegó justo cuando Pinchi mi otro amor, no puede estar conmigo por su edad. Aunque hablamos todos los días y está en buenas manos, lo extraño. Y entonces apareció Óscar”, manifestó.

El diagnóstico

El pasado 3 de mayo explicó en Instagram que sufría de dolores durante el reality de cocina Master Chef Celebrity y en las carreras deportivas. "Sentía que venían del estómago, del esfuerzo, del estrés. Pero no. Venían de más adentro, de mis ovarios. Me hicieron una biopsia y me removieron tres litros de líquido del abdomen. Ha sido difícil… pero también ha estado lleno de pequeños milagros. Ya hay un plan de acción. Y como siempre, estoy lista para pelear".

