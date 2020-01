Henry Bustamante: "No le serruché el piso a nadie"

El presentador Henry Bustamante es el nuevo director de contenido del segmento de farándula 'Sanbombazo, del programa En Contacto. Estos cambios se dieron a inicios del 2020 y comparte con Marián Sabaté.

Siempre ha estado muy visible, sin embargo, ahora lo está más.

Soy el que siempre está (risas) y el que se ha mantenido en estos 14 años de manera interrumpida. ‘El viejo’ del programa. Soy como el todólogo, mi proceso me lo permite, ya que me inicié detrás de cámaras. Soy el talento que ha probado todo. En el 2020 se dio una reestructuración. Ahora el segmento se llama Sanbombazo, ni tan santo, es decir yo ni tan bomba como Marián (risas).

No faltan los que creen que le serruchó el piso a alguien...

No le he serruchado el piso a nadie. Siempre he hecho farándula. Esto no es nada nuevo porque yo comencé en estos segmentos. Hice farándula con Michela Pincay, cuando Doménica Mena se marchó, la persona que tomó su lugar fui yo; además, en Cero en conducta con Diego Spotorno. Después se dieron cambios y me convertí en uno de los cuatro presentadores. A fines de año, la directora Betty Mata me pidió que maneje el contenido y que dirija a los reporteros, a César Romero y La Coqueta. Estoy para sumar y fluir. Quienes han terminado a un costado es porque tal vez no les ha gustado la línea editorial del espacio o porque solo han hecho una sola cosa. Es una revista con varios contenidos y no me gustaría encasillarme en uno nada más.

Es decir que ahora usted es el jefe de Marián.

En teoría, en la práctica no (risas). El contenido lo manejo con los reporteros. Respeto la experiencia de Marián. Siempre conversamos sobre lo que se expondrá. Betty Mata es la que está por encima de nosotros.

¿Cómo controla que no afloje la lengua más de la cuenta?

Todavía no ha pasado. Con 53 años de edad y más de 30 en la TV creo que ya aprendió a controlarse un poco (suelta una carcajada). Para Marián es una oportunidad de reinventarse, ya que no solo está haciendo farándula, maneja otros contenidos. Nos respetamos mutuamente.

Como periodista de farándula, ¿qué opina de la nueva relación de su compañera con Efrén Avilés?

(Risas) Ella no niega que lo conocía meses atrás, el romance dice que lo oficializó el 31 de diciembre. Hay que respetar su verdad. La veo tranquila, no puedo hablar de estabilidad. Solo esperemos que funcione. Si termina con él, no sería raro verla con otra persona, porque no puede estar sola. Así lo ha manifestado. Su capacidad para aceptar la soledad no existe. Ya hablan de matrimonio (risas). Aunque andan medios peleados.

Con Gabriela Pazmiño y Efraín Ruales. Valentina Encalada // EXPRESO

¿La salida de Gabriela Pazmiño no se sintió?

El público es ingrato, siempre ha sido así. Cuando llega otra persona no significa que quien se fue no haya hecho un buen trabajo. Gaby Díaz goza de buena aceptación, es un referente de la familia.

¿Cree que Gabriela Pazmiño pueda estar alejada de la TV?

No creo que más de dos años. Ahora disfruta de su familia.

A veces los presentadores se convierten en los protagonistas del programa y en eso han caído ustedes...

No tratamos de convertirnos en los protagonistas, solo le damos al público lo que somos. Antes de exponer a otros, comenzamos con nosotros. Así fue con Las mujeres de mi vida y ahora en el segmento Lo que somos. Aún falta Samantha Grey, luego buscaremos a otros talentos. Samantha ya no está en Ecuavisa, su contrato terminó en diciembre.

¿Podría darse una rivalidad entre Marián Sabaté y Gaby Díaz?

Visiblemente no. Por ningún lado.

Luce más delgado…

Estoy cuidándome en la alimentación. Ya he perdido algo de peso, y estoy ejercitándome con Karla Fitness. No me interesa operarme, lo importante es cambiar el chip, de lo contrario no sirve de nada.