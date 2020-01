Marián Sabaté, de la revista familiar En contacto (Ecuavisa), decidió hacer oficial su romance con Efrén Avilés, quien se identifica en las redes sociales como El acuchillado de la 5ta vuelve a Zarkistán. Los amigos ya conocía esta relación.

Una amiga de la presentadora (que prefirió que no se revele su nombre) dijo: “Recién se hace público, pero ellos están juntos desde hace aproximadamente cinco meses. Efrén parece muy enamorado y ha dicho que no está para perder el tiempo, además que Marián le encanta. He visto que ella se le cuelga en el cuello y lo besa”.

Durante el fin de semana, en las redes se vieron imágenes de los enamorados muy acaramelados recibiendo el 2020 en la playa (Salinas), además de frases como: "Qué viva el amor"

Muy acaramelados. Redes sociales

Algunos lectores y televidentes se preguntan qué pasó con Kikín Mero. No todo el mundo sabe que ya no existe nada entre ellos. Según la rubia, la distancia y las diferencias fueron las razones de que todo acabara. Hace poco admitió que ya no lo amaba. En 2011 unieron sus vidas (una unión de hecho en Ecuador y por lo civil en Estados Unidos).

¿Qué opinarán en el Canal del Cerro? Mañana en nuestra edición impresa conozca esa versión.