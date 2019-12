La Caramelo, una protagonista con ángel pero sin mucha experiencia

Alejandra Jaramillo, presentadora de En Contacto, será la protagonista de la nueva telenovela de Ecuavisa. Aún no hay fecha de estreno y el personaje que interpretará se llamará Camila. Será uno de los amores de Iván Kaviedes (Eduardo Maruri), quien en 2001, marcó el gol de la histórica clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol a su primera Copa Mundial. Además fue la ganadora del concurso Las famosas del Ecuador de diario EXTRA. Así lo decidieron los lectores. Algunos talentos opinan sobre este compromiso que adquirió y cuyos resultados se verán en 2020.

Opiniones

“En la actuación sé de Alejandra Jaramillo por su paso por Mi Recinto, no lo hizo tan mal en la comedia, es pilas. Espero que no cambie su dulzura y actitud con los reporteros de farándula”.

Mauricio Altamirano, presentador de De boca en boca

“Es muy talentosa y disciplinada, grandes fortalezas. El éxito del que disfruta ahora mismo, no es casualidad. Le costó sacrificio y esfuerzo. En Ecuavisa estoy seguro que está rodeada de gente muy profesional. Pienso que este reto lo asumirá muy bien. Creo que fue en nuestro equipo que pudo tener una formación y un entrenamiento diario y constante como actriz, más que nada para la comedia, el género más complicado que existe. Seguro nos va a sorprender”.

Fernando Villarroel, actor y director

“Alejandra tiene ángel y naturalidad y sabe aprovecharlo, está tratando de capacitarse en lo posible porque conoce su potencial. Tiene una ventaja, el papel que le han encargado le calza a tal punto de poder sacarlo adelante, habrá que ver si sus compañeros tienen el nivel y pueden ayudarla a destacar. El riesgo es su coprotagonista al que le faltan tablas”.

Enrique Muñoz, comunicador y productor teatral

“Nunca la he visto actuar, ni siquiera la he visto en una escena. Por ello no puedo opinar mucho. Los directores son los que se encargarán de sacar todo lo bueno y darle buenas pautas”.

Prisca Bustamante, actriz

“Es jovial y carismática, además se ha ganado a los televidentes. No la veo como actriz, no sé si esté preparada para interpretar un personaje. Pienso que zapatero a su zapato, ella está bien en lo que hace, pero sí se siente capacitada para hacerlo será el público quien la juzgue”.

Jorge Luis Jara, excomentarista de farándula

“Sé que Ale va a participar en una telenovela, le deseo lo mejor a mi excompañera y amiga, sé que este nuevo reto de actuación, es la oportunidad que estaba esperando para demostrar los dotes y el talento que tiene”.

Katiuska Peralta, presentadora radial

“Ella quería ese papel, se preparó, hizo talleres y los sigue haciendo. Es una mujer con aspiraciones, que se preocupa por crecer profesionalmente, es una nueva meta que la logró a pesar de competir con varias actrices ya consagradas para este estelar. Este rol es de ella porque lo visualizó y se lo llevó. Estoy ansioso por verla en esta nueva faceta”.

Eduardo Andrade, presentador