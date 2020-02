Los cambios se iban a dar en 'De casa en casa' con o sin Carla Sala

La presentadora y bailarina Carla Sala tomó la decisión de abandonar el barco ('De casa en casa', de TC) para seguir a su pareja (José Ernesto Amador), quien aceptó una propuesta laboral en Argentina. Su salida provocó dimes y diretes.

Tras aquello, en el programa se han generado cambios: los ingresos de Jorge Rendón (de El Noticiero), Rossana Queirolo, el muñeco Lucas Alejandro Ponte Alegre y La Relojita (Verónica Álava). El productor Christian Rodríguez indicó que nadie ocupa el lugar de nadie. “Con Carla o sin ella, iban a entrar al espacio. Mucho de lo nuevo del 2020 se trabajó con Carla, con su salida se redistribuyó. Jorge aparece a diario, su perfil es informativo; 'Así de fácil', con Rossana, es el segmento de nutrición y fitness que maneja Queirolo; Lucas Alejandro sale en casi todos los bloques, especialmente en farándula, 'Todos en línea', con Rayo, Emilio Pinargote y Leonel Alleguez; y en 'La Academia, el vacacional', La Relojita es una especie de madrina. Esta es una revista para todos los targets y hemos rescatado la esencia del magacín. Tiene los pilares súper puestos, lo que manda es el contenido”.

Rossana Queirolo. Cortesía

“Me sorprendió la salida de Carla Sala, porque es una mujer carismática y con trayectoria, la consideraba una pieza fundamental. He conversado con gente de TC y me han dicho que Anita Buljubasich no fue la responsable de que aquello ocurra. Fue su decisión marcharse. Las nuevas adquisiciones, Jorge Rendón y Rossana Queirolo, son una buena opción. Cuando se llamaba 'Cosas de casas', era una revista familiar que ofrecía de todo un poco. Creo que ellos le darán ese toque que no puede faltar en un espacio matutino. Tal vez eso es lo que pasa por la mente del productor Christian Rodríguez. Ya quisiera llegar a la edad de Rossana con ese cuerpo y cara. Una mujer que les enseñará a las amas de casa a comer bien, a cuidarse y estar sanas”.

Mónica Buchelli, exreportera de farándula

Carla Sala dijo adiós a TC Leer más

“Luego de la salida de la productora del programa Johanna Drouet, se descubre que la familia de animadores de este matinal nunca fue unida y peor una familia en la que primen la armonía y el compañerismo. Algo importante en las revistas, pues la misión es proyectar unión y que las amas de casa o público se identifiquen con el formato. Todo lo que proyecta este formato se refleja en casa, desde los consejos de un especialista hasta la receta de un postre. La salida de Carla fue un autogolpe. Ella es madre, mujer y amiga que ha debido enfrentar muchas situaciones, tal cual lo hace una televidente. ¿Quién se puede identificar con Rossana Queirolo? Las señoras de Samborondón, pero ellas no ven De casa en casa. Punto desfavorable para el programa, se puede ser aniñada y popular, pero no aniñada y lejana a un público que nunca la ha visto hacer algo popular. Rossana es excelente presentando noticias o haciendo espacios de compras en Miami. Jorge tiene credibilidad, es el padre de la casa y el público se identifica con él, ya que tiene amplia experiencia en noticieros y en pantalla. Con la farándula, Leonel hace un buen trabajo, aunque Romina Calderón no aporta mucho a la energía desbordante del cubano. El formato tiene para más años, siempre y cuando mentes creativas estén dirigiendo el timón”.

Mario Naranjo, productor

“Ahora los matinales tienen una línea internacional. Las noticias en estos espacios no se veían desde hace tiempo. Al ama de casa le gusta también estar informada y los consejos de belleza siempre funcionan, porque a las mujeres les agrada verse bien. Rossana es una mujer elegante, pero no sé hasta qué punto llegue a la gente. El pueblo es el que consume la TV local. Pero si confiaron en ella, debe ser por algo. Me gusta el segmento de farándula porque es real, informa, no creo en lo light. Es buena la mezcla entre Leonel y Romina. Siempre hay que innovar, ya que el que no lo hace está destinado al fracaso. Respeto la postura de Carla Sala cuando salió, pero debió manejarse de otra forma, porque fue el lugar donde trabajó. Estuvo en todos los programas hablando del tema”.

Mariela Viteri alborota las redes con sus poses Leer más

Lacito de la farándula, Canal Uno

”Renovarse siempre es bueno; pero considero que los cambios en TV deben ser poco a poco. La salida de Carla en medio de comentarios polémicos no permitió que la renovación del programa cause expectativa. Los dos nuevos integrantes del staff además poseen experiencia y trayectoria televisiva en formatos distintos a un matinal. Si la producción los escogió fue para sumar y hay que esperar los resultados. Considero que estas modificaciones se han dado porque se quiere regresar al formato tradicional de la revista familiar con anchors que representen una imagen seria, credibilidad y preparación en los temas a tratar. Ahora hay una mezcla de equilibrio entre experiencia y juventud”.

Stalyn Ramos, comunicador de farándula