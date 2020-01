Como un balde de agua fría cayó la despedida de la bailarina y presentadora Carla Sala del programa "De casa en casa", de TC.

A su pareja, José Ernesto Amador, profesional de la Medicina, le hicieron una oferta de trabajo en Buenos Aires, Argentina, decidió aceptarla y ella lo acompañará.

"Es parte del cuerpo médico del Racing Club de Avellaneda (una entidad deportiva). No se puede tener todo en la vida, hay decisiones que tomar. No la tomamos en conjunto, solo yo porque siempre he sido una persona que decide por mí y no por otros. Estaré entre Argentina, Ecuador y tal vez otros países. Seguiré con mi escuela de danza, incluso esta crecerá. Daré unos cursos. Tengo una cita con un canal argentino, pero por ahora no quiero hacer TV", comentó emocionada.

Carla laboró en TC durante dos etapas, la primera 10 años. "Entonces renuncié por otro sueño: regresar a la actuación".

En su segundo paso por ese canal estuvo cuatro años. En este último fue jurado del reality "Soy el mejor", además integró los equipos de "El Noticiero" y luego el de la revista "De casa en casa".

Durante la emisión de la revista familiar del viernes, Carla Sala agradeció a directivos, exjefes, compañeros (no solo de pantalla, además de administración y otras áreas) y al público.

La pareja se va con la hija de Carla, Carlita Bruno.