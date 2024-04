'Mi señora niñera': un amor con segunda parte

La chica de Chone que vendía cosméticos en Guayaquil y que llegó a la puerta de los Sáenz de Tejada hace casi 20 años, hoy es una exitosa empresaria a la que le toca el turno de recibir al amor.

La Nanny ecuatoriana y su galán, el señor Carlos Eduardo, interpretados por Paola Farías y Frank Bonilla, retoman su inocente y cómica historia de amor, esta vez en las tablas y con un giro de trama.

La obra, dirigida por Jorge Toledo y en la que también participa la actriz Miriam Murillo, lleva como título 'Mi señora niñera', y es un salto en el tiempo que muestra la vida de estos personajes 18 años después.

En entrevista con EXPRESIONES, los protagonistas cuentan la evolución de sus personajes a través del tiempo. “La historia muestra como Mery, que antes era una mujer muy joven y alegre, ahora se convierte en una señora”, cuenta Paola Farías.

Este evento reaviva un romance que quedó suspendido en el tiempo. “Es la continuación de una historia de amor que no pudo ser y que vuelve con ellos totalmente diferentes, pero con el mismo sentimiento, pasión y ese amor puro que siempre los caracterizó”, sigue.

Sin embargo, muchas cosas pasaron en este tiempo. Tras el fallecimiento del actor y director Luis Aguirre, quien estuvo a cargo de la serie en 2005, se siente en la producción y el elenco un espacio difícil de llenar.

“Luchito me enseñó y me ayudó mucho en la creación de este personaje. Siempre le planteaba muchas cosas y él me aconsejaba para hacerlo mejor. Eso es algo que extraño. Tenerlo con nosotros”, recuerda la actriz.

Pese a ello, ambos respondieron con emoción al llamado del director Jorge Toledo, en quien aseguran confían ampliamente para llevar adelante este proyecto. “Estamos en muy buenas manos”, concuerdan.

Con la emoción de retomar esta historia y el desafío de honrar la memoria de Aguirre, 'Mi señora niñera' promete ser un viaje cautivador a través del tiempo y el amor, en un show apto para toda la familia. La obra estrena sus funciones este viernes 19 y sábado 20, desde las 20:00, en el teatro Las Cámaras.

Frank Bonilla y Paola Farias vuelven a interpretar a Carlos Eduardo y Mery. MIGUEL CANALES

Apuntando a lo alto

El sueño de revivir esta historia en la pantalla chica está latente. Cuando se interrogó a los actores sobre si hubo contacto con el resto del elenco original, respondieron: “No lo sabemos. Entendemos que es una cuestión de libreto, presupuesto y coordinación de horarios”, asegura Farías.

Ella recuerda con especial cariño a sus compañeros. “En esta serie hay grandes actores como Marcelo Gálvez, Gisela Garbezza, los niños, que ahora están grandes. Es más complicado hacer algo todos juntos”, afirma la Nanny sin descartar un posible encuentro de toda la producción.

Además, Frank declaró en exclusiva para este medio que, si el público lo pide, existe la predisposición de regresar a la televisión.

“Luego de esta obra, estoy seguro de que llegará la parte dos y la parte tres. No solamente puede ser en el teatro, sino también llevarlo a la televisión, algo más grande que va a depender del público que ve las obras y que está leyendo estas notas”, expresa.

Cuando la ficción y la realidad coinciden

No solo sus personajes cambiaron, también lo hicieron quienes les dieron vida. Y es que dos décadas no pasan en vano. Paola reflexionó sobre su madurez actual y cómo ha cambiado sus prioridades como mujer, algo que siente en común con Mery.

“Ambas hemos madurado muchísimo. Somos mujeres que tienen clarísimo lo que quieren en la vida. Sin embargo, ella aún está aferrada a ese amor que sintió por el señor Carlos Eduardo y es algo que no ha podido superar. Cosa que Paola sí ha superado, obviamente”, bromea entre los entretelones de esta producción.

Por su parte, Frank señala cómo el personaje ha aprendido lecciones importantes a lo largo de los años. “Como actor el tiempo pasa y uno va buscando alternativas de crecimiento y desarrollo.

"La evolución de Carlos Eduardo está relacionada en este sentido y ustedes se van a dar cuenta como el tiempo le enseña ciertos aspectos que no fueron tan buenos en su vida y que busca resolver”, afirma.

Química que perdura y se añeja

La química entre Frank y Paola es el aspecto del que más orgullosos se sienten los actores. Y con justa razón. La naturalidad de sus poses frente al lente de EXPRESIONES y las fluidas conversaciones que mantienen denotan una confianza que mejora con los años, como el vino.

Como dice Paola: “Es increíble, es como nos volvemos a ver y es la misma onda”. Y con un recuerdo del casting, Paola describe cómo “fue así de instantánea la conexión que hubo en esa audición”.

Además, Frank resalta esa conexión especial. “La química la mantenemos hasta el sol de hoy, como amigos, como actores, como personajes y como personas, es impresionante”, concluye.