Estos son los estrenos en las plataformas de streaming en abril de 2024

El estreno de nuevas producciones en plataformas como Netflix, Max, Prime Video, Star+ y Disney+ no pasan desapercibidos. A puertas de un nuevo fin de semana, EXPRESIONES te recopila los estrenos más esperados en las plataformas de streaming.

Revisa las producciones que debutan en abril

Max

Para quienes son amantes de lo terrorífico, Max presenta Posesiones, una entrega dirigida por Brent Cote. Un hijo y su padre se mudan e intentan iniciar de cero una nueva vida, pero comenzarán a exhibir comportamientos extraños, como pesadillas y hasta momentos de posesión demoníaca.

An American Bombing: The Road to April 19th Criatura de la noche La princesa Encantada: por y para siempre Posesiones Mi teoría de popularidad Águila y Jaguar: los guerreros legendarios El simpatizante Quiet on Set Sierra Madre: Prohibido pasar Remodelaciones con celebridades, Temporada 4 MasterChef Celebrity México, Temporada 4 Las chicas del autobús: primicias de campaña Hermanos a la obra: un hogar para siempre, Temporada 7 Todo en 90 días: casados en el extranjero El curioso caso de Natalie Grace, Temporada 2 La Maldición: la vida y muertes de Robert Durst, Temporada 2 Synanon: rehabilitación y culto

PRIME VIDEO

Una de las series más esperadas por los fanáticos de los ´'caminantes´' o muertos vivientes, The Walking Dead: The Ones Who Live, llega a la plataforma y se convierte en la sexta serie derivada de la franquicia de The Walking Dead. Esta nueva entrega relata la historia de amor entre Rick y Michonne.

Puppy Love Perverso The Walking Dead: The Ones Who Live Jurassic World: Domination

NETFLIX

Netflix no se queda atrás con sus producciones y presenta 'Rebel Moon: La guerrera que deja marcas'. En esta segunda entrega Kora y sus reclutas se enfrentan a un enemigo que creían haber derrotado: el almirante Atticus Noble y la legión Imperium.

Nuestro mundo lleno de vida La familia Upshaw Parte 5 El Padrino Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas

DISNEY+ Y STAR +

Disney + te trae una historia llena de música, fantasía, misterio y romance con 'La partitura secreta: el enigma de plomo'.

La partitura secreta: el enigma de plomo Shōgun, nuevos episodios Star Wars: The Bad Batch, nuevos episodios Vanderpump Villa: lujos y secretos Pupstruction Chucky, Temporada 3

