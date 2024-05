Adriana Bowen mira con otros ojos a Lue Mansilla

En una de las recientes emisiones de 'Soy el mejor', de TC, la actriz Adriana Bowen le dio un beso a Lue Mansilla y reconoció lo que ya se decía desde hace algún tiempo, que ellos eran pareja.

A pesar de aquello, sigue tratando de mantener en reserva su vida privada. En noviembre del año pasado cuando se la entrevistó comentó: “Solo es mi amigo, cuando una mujer está soltera la quieren involucrar con cualquier persona. No están acostumbrados a verme con personas externas a mi familia. No lo he mirado con otros ojos, es guapísimo, nadie se lo quita. Lo conocí en Soy el mejor. Estoy transitando por demasiadas emociones, no estoy lista para otra relación”.

Ella está separada del actor y director Ricardo Velástegui tras diez años de matrimonio. A Lue ya lo miró con otros ojos y ya está lista para otra relación.

Ella confesó que de un hombre espera que la mime mucho, "ser muy consentida, que me amen y amen a mis hijos. Me considero una buena madre y creo que sería una buena mamá postiza si me toca alguien con niños".

