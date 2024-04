¿Santiago Castro volverá a la TV?

Cuando EXPRESIONES comentó que a Santiago Castro ('Calientitos TV') lo tienen en la mira en RTS, se alborotó el avispero. El comunicador, quien no es ningún santo, no es visto con buenos ojos por determinadas personas con las que se ha metido o peleado. Sin embargo a Jennifer Nájera, directora de 'Combate', le interesa retomar la farándula.

Durante una larga temporada en RTS se emitió 'Vamos con todo'. Tienen experiencia. Ya volvieron con 'Combate'. Si esos son los planes, además de Santiago deberán tener claro quiénes.

Ya tiene el nombre de su segunda hija



La exreportera de farándula Karen Lasso, quien laboró en Telerama, Teleamazonas y Canal 1, tiene cinco meses de embarazo (de su segunda hija) y está programado que el parto sea a finales de agosto o inicios de septiembre. Ya eligió los nombres para la menor, Julieta Isabel.

“No fueron escogidos por algo en particular, simplemente nos gustaron. Así se dio con mi primera hija (Luciana). Optamos por esos nombres porque nos parecieron fuertes”, dice Karen, casada con Abel Albán.

Gaby y Carlos Luis en la radio



Carlos Luis Andrade y Gaby Díaz, quien acaba de terminar sus estudios gastronómicos en la Escuela de Chefs, tienen previsto hacer radio de nuevo.

No han definido fecha y horario todavía, un programa desde la perspectiva de un matrimonio.

Cuenta él: “Yo estaba indeciso de iniciar este proyecto, no tenía ganas de aceptar algo en un medio de comunicación, porque por mis actividades viajo mucho. Me estreso cuando no puedo cumplir. Al final nos pusimos de acuerdo”.

Además, Carlos Luis está armando el contenido de una academia digital para ofrecer cursos y la presentadora de 'En contacto' continuará con estudios de panadería.

Hilda Murillo con espacio para los migrantes



Hilda Murillo. Archivo

La cantante nacional Hilda Murillo siempre se las ingenia para salir adelante y mantenerse en vigencia. Tiene previsto un programa para los migrantes en Telepremier, en el cual ofrecerá entrevistas, invitados y música nacional.

El gerente del canal digital, Andrés Villalva, lo confirmó. “Tal vez se estrene en junio, estamos ajustando ciertos detalles”, dijo. Ya Hilda tiene experiencia televisiva.

