Génesis Salazar: "Siempre le agradecí a Landy Párraga su ayuda cuando me caí"

Génesis Salazar compitió con Landy Párraga por la corona de Miss Ecuador en 2022 cuando el certamen se desarrolló en Quevedo. En esa ocasión la ganadora fue la esmeraldeña Mayelhi González. Tenía su cabello rubio, ahora lo luce negro. Sigue viviendo en Shushufindi, Sucumbíos y tiene 21 años.

Fue un familiar el que le avisó que a su excompañera de reinado, sicarios la asesinaron al mediodía del domingo 28 de abril, mientras estaba en la cevichería Guayaca de un centro comercial en Quevedo.

Ella la recuerda con cariño porque "Landy fue la que me ayudó a levantar cuando me caí al piso en plena elección. Sentí mucha vergüenza, quería que la tierra se abriera y me tragara. Muchos creyeron que la causa por la que me resbalé fue por un arete que se le cayó a una candidata, se debió a que mi vestido estaba muy largo. El diseñador, un irresponsable, no lo cortó como debía hacerlo. Esa es la verdad".

Siempre le estará agradecida por ese gesto. "No solo por haberme ayudado a levantar, nos hizo sentir muy bien. Recién la conocí en el concurso. Landy contaba que me di un golpe muy fuerte en la cara. Yo no lo recuerdo".

No descarta volver a los reinados, estudia Marketing y en Lago Agrio trabajó de modelo. El próximo mes cumplirá 22 años.

En su cuenta de Instagram en la que tiene 28.900 seguidores recuerda 'el mal paso' que dio durante la noche de gala. Tal vez para no olvidar que lo importante en la vida es ponerse de pie y seguir adelante..

