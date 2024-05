Jake Gyllenhaal y Maya Rudolph son las estrellas de Saturday Night Live

Los dos últimos episodios de la temporada 49 del programa Saturday Night Live están generando gran expectativa entre los seguidores del espectáculo. En esta ocasión, el escenario del show será animado por el actor californiano Jake Gyllenhaal y la también actriz y comediante Maya Rudolph, quienes serán los anfitriones.

Maya Rudolph, conocida por su papel en la serie 'Loot' de Apple TV+, la cual recientemente lanzó su segunda temporada, ha sido una figura recurrente en SNL, destacando por su humor y carisma.

Esta será su tercera vez como presentadora del programa, lo que la consolida como una de las favoritas del público. Rudolph ha dejado su huella en la industria con participaciones en películas como "Bridesmaids" y el episodio de Saturday Night Live: The Best of Maya Rudolph.

Por su parte, Jake Gyllenhaal, quien ha dejado una marca imborrable en el mundo cinematográfico con roles destacados en filmes como 'Brokeback Mountain', 'Nightcrawler' y 'Spider-Man: Far From Home', regresa al escenario de SNL por tercera vez en esta temporada.

La música de este Saturday Night Live

La actuación musical estará a cargo de Vampire Weekend, la banda ganadora del Grammy que presenta su nuevo álbum 'Father of the Bride'. Con la que ha estado recorriendo el mundo en una gira.

Para el episodio final de la temporada, el 18 de mayo, se espera la participación especial de Sabrina Carpenter, la joven cantante y actriz que ha ganado popularidad con su música y sus roles en series de televisión como 'Girl Meets World' y películas como 'The Hate U Give'.

Con esta alineación estelar, 'Saturday Night Live' promete cerrar su temporada número 49 con broche de oro, brindando a su audiencia una experiencia llena de risas, música y entretenimiento de primer nivel. Dua Lipa también hará una aparición especial como presentadora e invitada musical.

