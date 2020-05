Música: ¿qué le trae la nueva normalidad?

¿Cuándo se podrá ir a un concierto de nuevo? Es una pregunta que no solo invade la mente de los artistas y empresarios, también la de los fieles fanáticos de escuchar música en vivo en recintos icónicos con una multitud reunida, cantando a todo pulmón y con los sentimientos latentes.

La experiencia de asistir a uno se estaba volviendo cada vez más exigente. Ya no solo era el cantante parado en un escenario, también valían mucho los visuales, las luces, los músicos y el baile. Además, todo era compartido en redes sociales y, por ende, el alcance era mucho mayor.

Se lo ha dicho más de una vez, pero vale la pena repetirlo. Los espectáculos en directo serán los últimos en recuperarse de esta crisis mundial, y por eso el llamado a no devolver los tickets que en su momento compraron para ir a uno, pues seguramente será reprogramado, no de aquí a 3 meses, pero sí a un año, y es una manera de apoyar al gremio.

Para seguir manteniendo las estrictas medidas de distanciamiento social y así también ir recuperando poco a poco las pérdidas, nuevas ideas aparecen.

Países del primer mundo como Alemania y Dinamarca han optado por ofrecer conciertos que el público pueda disfrutar desde la comodidad de su auto.

¿Será viable?, ¿se podrá replicar en países latinoamericanos? Es imposible obtener una respuesta certera, sin embargo estas acciones pueden servir como prueba-error para conocer a la audiencia y sus gustos.

Cines, conciertos y raves desde su asiento

En Alemania, recientemente se anunció la cancelación de la temporada de los festivales de música de verano y eso ha dejado a la gente con sed de más.

El operador D.Live acopló un parqueadero en desuso para que artistas locales puedan presentarse, esta vez armaron una fiesta electrónica que acogió a más de 250 vehículos.

Un poco más al norte de Europa, en Dinamarca, el cantante Mads Langer reunió a más de 500 fanáticos también en sus coches para un concierto que tuvo lugar en la explanada Aarhus que fue construida con el objetivo de acoger este tipo de eventos. Para disfrutar de la música, se empleó un sistema parecido al de autocine: el público recibió la señal a través de una emisora FM.

Según los organizadores, esto se va a repetir con alguna frecuencia por la primera buena acogida que tuvo.

Esto creen los guayaquileños

“La idea me parece fantástica. Lo que me preocupa más que nada es en qué lugar se podrían hacer aquí en Guayaquil por la infraestructura que deben tener y por la extrema seguridad que requeriría la zona. Hay que recordar que no vivimos en el mismo continente, pero si lo llegasen a hacer con todas las medidas necesarias, iría sin dudarlo”. Andrés, 28 años

“Creo que uno de mis mayores sueños siempre ha sido asistir a un autocine, tal y como lo he visto en millones de películas. Me parece una idea bastante romántica (risas) y si se aplicaría la misma dinámica, pero en concierto, me pareciera increíble. Ojalá podamos hacer algo parecido y no dejar que la industria nacional colapse”. María Emilia, 21 años

“Adaptarse o morir, no queda de otra. Se me es difícil aceptar y pensar en que no sé cuándo volveré a ir a un concierto o un bar a escuchar música en vivo. Para mí no hay mejor plan que ese. No sé si me arriesgaría a ir a uno acá, más que nada por la falta de seguridad que la idea me transmite. No sé cómo se comportaría la gente, hay que saber ser inteligente. Ya que no puedes tomar en exceso. Si estuviera en uno de esos países, iría sin pensarlo”. Alejandra, 27 años

“Ver y escuchar a las personas de tu alrededor, corear con la misma emoción esa canción que la persona está tocando, es un sentimiento inexplicable. De verdad que solo con pensarlo se me pone la piel de gallina. No me llama la atención estar dentro de un carro con un máximo de 4 personas. Tal vez iría una vez por curiosidad, pero no creo que me animaría a hacerlo más. Como lo dije al principio, lo que más me gusta es el contacto con la gente. Espero que los conciertos vuelvan pronto”. Carolina, 25 años

Las dos caras

El Heineken Jazzaldia no quiere dejar de ser

Existe desde 1966 y sus organizadores no están dispuestos a romper la tradición. Antiguamente conocido como Festival de Jazz de San Sebastián, el Heineken Jazzaldia (debe su nombre a la fábrica de cerveza que patrocina el evento) este año tendrá una edición reducida no solo en número de conciertos, mucho más en aforo.

La edición estará dedicada al público local, con artistas locales y, por supuesto, con un estricto cumplimiento de las reglas y normas de salvaguarda de la salud pública. La muestra se celebra del 22 al 26 de julio, en San Sebastián, ciudad vasca en el norte de España.

Es el festival de jazz más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa.

Tomorrowland dice ‘hasta luego’

“Con muchísimo dolor, tenemos que informar que no habrá Tomorrowland en 2020”, dijeron los organizadores del mayor festival de música electrónica del mundo, en el que se concentran cientos de miles de personas de todos los países para aplaudir a los mejores DJ del planeta.

Pero se trata solo de una pausa a la que obliga la pandemia. El comunicado indica que el icónico encuentro volverá a celebrarse en julio de 2021.

La expectativa es grande. Durante 15 años, la localidad belga de Boom recibe a más de 400 mil visitantes de unas 200 nacionalidades distintas. Pero este año, se quedaron con los crespos hechos...