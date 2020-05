Así la describieron las más de 1.500 personas que se conectaron al Instagram de Diario EXPRESO (@expresoec) simultáneamente para bailar al ritmo de DJ Chincha el pasado 8 de mayo: como la fiesta del año.

Eran las 21:00 cuando ella apareció con sus equipos en primer plano y una expresión más bien seria. Era el inicio de una transmisión en vivo cualquiera. Eso creían todos.

¡Los estamos esperando! 🔉Algo de música en vivo, en nuestra cuenta de Instagram (@expresoec), como todos los viernes: https://t.co/plKY6LrKRh pic.twitter.com/A06nlTTM4w — Diario Expreso (@Expresoec) May 9, 2020

Pero a los pocos segundos, su rostro se iluminó con una sonrisa que la acompañaría durante las más de cuatro horas de transmisión. Chincha anunció que empezaría con house del 2000, para evocar esas fiestas playeras que ahora parecen lejanas.

Los lectores de EXPRESO se fueron conectando de a poco. Veinte, treinta, cincuenta... calentaban sus motores con la propuesta de música electrónica. Cuando llegó Tusa, a ritmo de reguetón, la audiencia olvidó que se trataba de una transmisión en vivo. Sus casas, a través de la pantalla de sus celulares y sus computadoras, se convirtieron en verdaderas discotecas.

Prueba de ello fue la ‘farrota’ de cumpleaños que se ‘pegó’ Gabriela Mendoza en cuanto se conectó. Ese día llegaba a los 30 y, con su celular a todo volumen, puso a bailar a toda su familia.

Las cincuenta personas se convirtieron en 300, 500, 1.000… Hasta la cuenta de Diario EXTRA apareció en la transmisión para alentar a los fiesteros a seguir bailando. Eduardo Andrade, Michela Pincay, Mafer Pérez, Kathiuska Peralta estuvieron entre los asistentes más ‘activos’.

Todas sus chupas o fiestas virtuales NO EXISTEN después de la fiesta del Expreso con Dj Chincha. pic.twitter.com/I82OXeVSv2 — Valeria Jacome (@valejacome) May 9, 2020

Aunque todo era virtual, unos soñaban con las prácticas diarias que nos arrebató el virus, como acercarse a bailar, tomar un poco de licor para festejar, sentirse acompañados. En ese momento, la imaginación fue tan poderosa que a la mayoría la inundó la misma felicidad que le hubiese provocado una celebración física.

No faltaron temas como Sopa de caracol, One more time, Felina, entre otros, en una suerte de recorrido por todos los géneros y todas las épocas .

DJ Chincha atrapó a la audiencia, y lo que sería una transmisión de una hora se extendió a cuatro, 1.500 personas conectadas hasta la una de la mañana y pidiéndole que no se marchara. Seguro regresa para armar otra #FiestaExpreso.

Ya encaletado después de la fiesta de @Expresoec.

I love you #Chincha pic.twitter.com/HabG4hMnKz — Gino Freire B. (@GinoFreireB) May 9, 2020

Las cifras en 1 día

1.538 personas conectadas en simultáneo de 21:00 a 01:00.

21.890 personas visualizaron la transmisión que quedó guardada en la cuenta de EXPRESO por 24 horas.

178 stories compartidas con capturas del live; con menciones a @expresoec y @chincha7.

365 tuits mencionando a @expresoec, farra Expreso y Expreso.

Algunas reacciones

DJ chincha puso a todo el mundo a hablar de @Expresoec 👏👏👏 que se repita! — Thalía Egas Ortega (@ThaliaEgasO) May 9, 2020

Yo en el live del Expreso de hoy pic.twitter.com/WFbKP3Q8ON — Domenica Maridueña (@domenicammc) May 9, 2020

Muy bueno estuvo!!! — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) May 9, 2020

Levantarse chuchaqui y leer tantos buenos comentarios sobre la fiesta virtual de #DiarioExpreso es un buen síntoma (y eso que ‘no fui’). Digo, me parece interesante arriesgarse a conectar -literalmente- con la audiencia desde distintos niveles.



Informar-entretener.



Bacán 👌🏾 — Desirée Yépez (@Desireeyepez) May 9, 2020