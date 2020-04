The Beatles invita a un karaoke mundial con el regreso de "Yellow submarine"

Los amantes de la música de la banda británica The Beatles están convocados a una reunión virtual que se realizará este 25 de abril en YouTube. La página oficial de la agrupación, que alcanzó el éxito en los años 60 y dejó un legado para la historia, anunció que esta fecha organizará un karaoke mundial para todos los fans.

Así suenan los días de cuarentena Leer más

Durante la transmisión se pasará la película ‘Yellow Submarine’ (Submarino amarillo), que fue estrenada por vez primera el 17 de julio de 1968 y que 2018 regresó a las pantallas de cine con una nueva versión para celebrar los 50 años del grupo.

Es una cinta que estuvo dirigida por George Dunning y que fue inspirada en una de sus canciones, en la misma se ve a los artista de forma animada y los siguen por diferentes mares en los que tienen que sortear misiones.

En el enlace también se mostrarán las letras de los temas musicales sobrepuestas a la imagen de la cinta para animar a los cibernautas a que canten las melodías que llevaron a la fama a Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison, quienes integraron la banda.

Canciones como ‘When I’m Sixty Four’, ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘Eleanor Rigby’, ‘A Day In Life’, ‘With a Little Help from my Friends’ y ‘All You Need Is Love’ se presentarán. Las mismas, los consagraron como uno de los grupos más importantes del siglo pasado y que hasta la actualidad tienen vigencia.

'One World: Together at home', la música conmovió al mundo Leer más

Pero no solo quieren que quede como una experiencia de oído, pues según el comunicado que emitieron, desean que los fans desempolven la ropa que se utilizaba en la época de los 60 y que se disfracen como los integrantes. A través de las redes sociales quieren que se compartan vídeos y fotos de los disfrazados.

El público ecuatoriano podrá ver el enlace desde las 11h00 de este 25 de abril a través del canal oficial de YouTube de la banda, originaria de Liverpool, en Reino Unido.