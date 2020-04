'One World: Together at home', la música conmovió al mundo

Según cálculos de The New York Times, la audiencia del espectáculo transmitido en 72 países alcanzó los 1.500 millones de espectadores.

En épocas de dolor y de pérdida es cuando sale a flote la esencia del ser humano. Y la noche del sábado el cielo se llenó de estrellas que quisieron dejar algo de su luz por aquellas personas que ponen en riesgo su vida por la salud de los demás en su lucha contra el coronavirus.

En este homenaje, organizado por Lady Gaga y la OMS, los más grandes de la música, desde su lugar de aislamiento y con una versión muy íntima, se unieron a 'One World: Together at home', y regalaron un poco de esperanza para la humanidad. Porque, como dijo el actor Matthew McConaughey, en su papel de presentador, “en estos tiempos complicados sigue habiendo mucha bondad, esperanza y alegría en el mundo”.

Lady Gaga, regaló una sonrisa

Visiblemente emocionada, Lady Gaga, la anfitriona de la noche, se lució. No solo con la organización del evento, del que extraoficialmente se dice que recaudó $ 128 millones, sino con su interpretación al piano de Smile, un regalo para la audiencia y sus fieles seguidores.

Paul McCartney, un ‘gracias’ con historia

El británico siempre está ahí. El sábado, antes de interpretar su tema Lady Madonna, conmovió con un sencillo: "Los queremos, gracias”. Luego vino la música, su voz y su guitarra, y el recuerdo de su madre, quien había sido enfermera durante la II Guerra Mundial y que falleció de cáncer cuando Paul solo tenía 14 años.

Billie Eilish, con un toque de optimismo y de nostalgia

Su aspecto fue el de siempre. Apareció sentada, con una sudadera gris y su pelo en verde chillón. La acompañaba Finneas en el piano. Para esa noche, Billie Eilish eligió un tema optimista que, de alguna forma, contrasta con su imagen. Se trata de Sunny, una composición de Bobby Hebb de los años 60.

Taylor Swift, esperanza en el dolor

El tema de Taylor Swift es dedicado a su madre, quien padece de cáncer. Se trata de Soon You’ll get better, de su disco Lover. La intérprete se mostró conmovida, acompañada de su piano, mientras entonaba las líneas de la canción teñida de esperanza. “Sé que nunca lo entenderé, no hay un día que no lo intente. Pronto te sentirás major…”.

Billie Joe Armstrong, hasta que llegue septiembre

“Despiértame cuando septiembre finalice”, dice una línea del tema Wake Me Up When September Ends que Billie Joe Armstrong interpretó el sábado. El recuerdo de su padre fallecido de cáncer llevó al líder de la banda de punk rock Green Day a escogerlo para esa noche. La pantalla lo mostró con la mirada perdida en la nada, tocando su guitarra acústica.

Lizzo, el cambio está llegando

Oportuna fue la canción de Lizzo, A change is gonna come (Un cambio está llegando). Se la escuchó acompañada de un órgano y una percusión de fondo… y su impactante voz.

Eddie Vedder, sentimientos profundos

Cada movimiento y cada inflexión de la voz de Eddie Vedder mientras cantaba su versión de River cross hablaba de sentimientos profundos. Fue imposible no emocionarse. Su única compañía fue el piano y las velas de fondo.

The Rolling Stones, la sorpresa de última hora

Se inscribieron a última hora, pero valió la pena. Lo de ellos fue alegría y energía. Se disfrutó al ver a Charlie Watts simular que tocaba la batería para la bien lograda versión de You can’t always get what You want y a Mick Jagger, tan en su papel, que invita a su público a cantar con él.

John Legend y Sam Smith, de la mano de Ben E. King

John Legend y San Smith hicieron una gran apuesta con Stand by me (el éxito de 1961 de Ben E. King). La introducción de soul del primero y la energía del segundo lograron un resultado sencillamente fantástico.

Stevie Wonder luego de trasplante

Para sus fans fue un gusto verlo, luego de que en septiembre de 2019 se sometiera a un transplante de riñón. Interpretó Lean on Me, tema del fallecido Bill Withers, y su Love’s in need of love today, muy apropiada para el momento que vive la humanidad.

Para recordar

Esta iniciativa podría estar inspirada en Live Aid de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros artistas. El objetivo, aquel entonces, era luchar contra el hambre en África. De allí se desprende la canción We are the World.