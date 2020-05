La música en vivo no muere, se renueva

Con las luces apagadas y las bocinas guardadas, se produce una sensación de vacío especial, que solo existe cuando se está frente a un auditorio vacío -sea sala de concierto, estadio o teatro-. Se van acumulando los días en el calendario desde que la música en vivo ha dejado de sonar fuerte y claro.

El silencio acompaña al mundo, aunque la industria musical susurra, claro está con algunos gritos de esperanza saliendo cada tanto, como el festival en vivo de LaLiga o el espectáculo organizado por Lady Gaga, One World: together at home. Ahora bien, en medio de este paro obligatorio y el proceso de entender la nueva rutina, el arte no va a morir y lo está demostrando.

La creación sigue más que viva, solo que busca una reinvención rápida. Y la facilidad de los músicos de adaptarse a las nuevas vitrinas, ha demostrado que quizá sea el engranaje artístico el que mejor se acople a la tecnología como herramienta de distancia.

EN ECUADOR Y LA REGIÓN

Lo que ahora preocupa es si la música en vivo se volverá a sentir a través del contacto físico con otras personas. Con la proyección de crecimiento de 5.5 miles de millones de dólares era alentadora, ¿pero qué soluciones han estado llegando en Ecuador? Los expertos ya firmaron que hasta la primavera de 2021 la multitud no se reuniría en el mismo lugar.

Mientras pasa el tiempo, el salvador del trabajo planeado ha sido la música vía streaming, que ha logrado mantener vigente la labor previa. Pese a eso las estadísticas demostraron que los primeros días descendió un 10 % la reproducción de este tipo de contenido nido y aumentó el de la radio online. Así lo afirma el portal Music Business Worldwide. Sin embargo, el representante de Deezer en América Latina, Diego Burgos, que se desempeña como editor & content manager, en la región andina las cifras “se han empezado a estabilizar. Lo que significa que la gente se ha ajustado a sus nuevas rutinas en el hogar, y su consumo de contenido también”.

Con las redes sociales al tope de transmisiones de vídeo en vivo, algunos artistas como el colombiano Esteman cree que posiblemente se comience a hacer transmisiones de vídeo de pago. “Vamos a cambiar la forma en la que nos comunicamos y enseñamos lo que tenemos. Vamos a aprender a hacer ‘lives’. Estamos rehaciendo el negocio”, explicó a este suplemento.

Por su parte, la cantante guayaquileña Ceci Juno nos comentaba en una entrevista previa que el paro local de las presentaciones en los lugares destinados para conciertos afecta en gran parte al movimiento local, donde ella considera que es casi un 80 % de los ingresos de los músicos nacionales. Ceci coincide con Esteman y cree que las aplicaciones de vídeo serán un aliado. “Esto nos ha cambiado profundamente. La industria musical ha sido sujeta de nuevas reglas desde hace varios años. Las plataformas serán el refuerzo de la parte artística”, explicó. Las disqueras han enrumbado su camino en la marcha, por eso vemos a artistas como Sebastián Yatra o Danna Paola presentes 24/7 en sus redes sociales, casi que componiendo en vista de sus millones de seguidores.

La representante de Universal Music en Ecuador, Paola Díaz, reafirma que la música puede vivirse a distancia. “Hay un montón de conciertos ‘on demand’, ya es una realidad pero no se sabe si es posible aún un festival en vivo, por ejemplo”. Y continúa: “No es una cuestión de compañías que la música en vivo vaya a morir, es más de lo que suceda en el mundo, no sabemos hasta qué tiempo en meses no podamos generar actividades. Es muy pronto para decir que la música en vivo va a morir como la conocemos”, dijo a EXPRESIONES.

UNA VISIÓN OPTIMISTA

El sector cultural ha sido uno de los más golpeados y las estadísticas son casi nulas para saber con exactitud cuántos han sido afectados. Rocío Fuente explica a EXPRESIONES que cada equipo de trabajo nacional ha tenido que recaudar su data y proceder como unidad lo mejor posible. Su compañía Poli Music, que maneja la carrera de bandas como Da Pawn y Lolabúm, asegura que es posible que una tocada cara a cara no sería posible este año. “Va a ser difícil que se reanuden los shows y hay que tener la responsabilidad como partícipes de innovar”, confirmó. Ella es optimista y le apuesta a la diversificación del contenido y ya no solo a hacer música y hacer una gira de presentaciones.

Por el momento, el Gobierno ecuatoriano no ha dado ninguna indicación para el regreso de los espectáculos, sin embargo, ya se piensa en cobrar shows en línea. La famosa banda de pop Tres Dedos ya está alistando un concierto vía Zoom, que hasta el momento ultima detalles y se baraja la posibilidad de cobrar el ingreso virtual o trabajar con auspiciantes. Los detalles, según le explicaron a este medio, los darán a conocer pronto en sus redes sociales. Mientras es tiempo de escuchar más música que nunca. Es la que sigue haciendo compañía.

Un cambio de costumbres

❚❘ El representante de Deezer en la región andina, Diego Burgos, especificó que la compañía de música streaming ha estado muy pendiente del uso y consumo de su contenido. “Ahora todos los días son un domingo en nuestra plataforma”, recalcó. “Los oyentes están buscando contenidos en ‘streaming’ que complementen sus actividades en casa”. En la entrevista dijo que se ha aumentado a nivel mundial el consumo para productos de niños en un 246 %, el de meditación en 132 % y 194 % los podcasts.

❚❘ Los horarios en que el mundo escucha música también sufrieron cambios. “Antes de la pandemia, los usuarios escuchaban la mayoría de su música de camino al trabajo o a la escuela o en su ruta de regreso (usualmente entre las 05:30 y las 8:30 o entre las 17:00 y las 19:00. Ahora la escuchan más tarde, empiezan alrededor de las 10:00, y los ‘streams’ se concentran también más tarde, por la noche”.