Guns n' Roses trabaja durante la cuarentena en un nuevo álbum "matador"

El coronavirus no es impedimento para que la banda Guns n' Roses siga trabajando en su esperado próximo disco.

Así lo reveló la esposa del bajista Duff McKagan, Susan Holmes. "Diré que Guns n' Roses han estado trabajando arduamente en un nuevo material matador", dijo Susan. "Y no puedo decir más, pero he escuchado cosas y es bastante épico", ha dicho al podcast Appetite for Distortion, especializado en Guns n' Roses.

Desde que Duff y el guitarrista Slash regresaron al grupo veinte años después en 2016, la posibilidad de un nuevo disco siempre estuvo en el aire, más allá de los concierto a nivel mundial que realizaron desde entonces.

A principios de este año, Slash admitió que "no hay una respuesta definitiva sobre nada", a pesar de lo cual confesó que "las cosas están sucediendo", aunque sin "detalles específicos".

De llegar el disco algún día, sería el primero de Guns n' Roses desde 'Chinese democracy' (2008) y el primero con Slash y Duff desde el álbum de versiones 'The spaguetti incident?' de 1993, y el último con material propio desde los dobles 'Use your illusion' de 1991.

Es preciso indicar que Guns n'Roses iba a brindar un concierto en Quito el 21 de marzo. Si bien en un inicio se indicó que el el show no se postergaba, luego se señaló que pronto se sabría una nueva fecha.