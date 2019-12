Guns N' Roses en Ecuador: Localidades y precios para su concierto en 2020

One Entertainment, empresa organizadora, confirmó que los artistas se presentarán en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito a las 20:00.

La banda estadounidense de hard rock formada en 1985 llegará a Ecuador y al mismo escenario, luego de 10 años.

Los interpretes de éxitos marcado dentro de la historia del rock como: Sweet Child O’ Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, Don't Cry y Paradise City, llegarán a la capital el próximo 21 de marzo de 2020. Su La última presentación en suelo ecuatoriano fue en abril 2010, y fue todo un éxito.

En esa ocasión la banda estaba compuesta por Axl Rose, Tommy Stinton en el bajo, Ron “Bumblefoot” Thal, Richard Fortus y DJ Ashba en las guitarras, Frank Ferrer en la batería y Dizzy Reed y Chris Pitman en los teclados.

Tanto Rose, Fortus, Ferrer y Reed volverán a Quito en esta ocasión, acompañados de los miembros originales Duff McKagan y Slash. Quienes regresaron al grupo en 2016.

Localidades y precios

Las entradas saldrán a preventa para socios Diners el próximo 19 y 20 de diciembre. Desde el 21, la venta estará abierta al público, a través de los siguientes puntos de Western Union:

- En Quito en los centros comerciales El Recreo, El Jardín, Scala Shopping, Quicentro Norte y Quicentro Sur.

- En Guayaquil en Mall del Sol, Mall del Sur y en la matriz de La Garzota.

- En Cuenca en la agencia Borrero.

zona Golden $ 300

Zona Cancha $ 75

Zona Preferencial $ 90

Palco $ 160

Tribuna $ 110