Guns N' Roses confirma show en Quito

One Entertainment, Guns N' Roses, confirmó la fecha del espectáculo.

'Not in this lifetime' es la gira que la agrupación Guns N'Roses está realizando a nivel mundial, y con la que llegarán a Ecuador en marzo próximo.

One Entertainment, empresa organizadora, confirmó este 13 de diciembre de 2019 que los artistas estarán el 21 de marzo de 2020 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito a las 20:00.

El grupo de Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo) llegará con su formación original de los Gunners. El 2020 será movido para ellos en Latinoamérica, ya que participarán en diferentes festivales en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México.

Las entradas estarán a la venta en www.joinnus.com.ec desde este 18 de diciembre. Para el público en general en puntos de venta saldrán a partir del 21 de diciembre en los siguientes puntos de Western Union:

- En Quito en los centros comerciales El Recreo, El Jardín, Scala Shopping, Quicentro Norte y Quicentro Sur.

- En Guayaquil en Mall del Sol, Mall del Sur y en la matriz de La Garzota.

- En Cuenca en la agencia Borrero.

La agrupación se creó en 1985 e Los Ángeles, California. Desde entonces han recibido un sinnúmero de reconocimientos, uno de ellos el haber ingresado al Salón de la Fama en 2012, en Ohio (Estados Unidos).