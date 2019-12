Guns N' Roses en Ecuador: la lista de canciones que tocarían en Quito

Guns n'Roses tocará en Quito el sábado 21 de marzo de 2020. El lugar elegido: el estadio Olímpico Atahualpa. Tras el anuncio, con el pasar de los días se fueron conociendo más detalles del show que Axl Rose, Slash y compañía darán en la capital ecuatoriana. A continuación, daremos un repaso de lo que se sabe y del posible setlist o lista de canciones que la banda nacida en Los Ángeles, Estdos Unidos, dio.

La venta comenzó a través de internet, en joinnus.com.ec, el 18 de diciembre. En tanto, las ventas en físico comienzan este sábado 21 de diciembre en estos locales de Western Union:

Guayaquil: Mall del Sol, Mall del Sur y en la matriz de La Garzota.

Quito: centros comerciales El Recreo, El Jardín, Scala Shopping, Quicentro Norte y Quicentro Sur.

Cuenca: Agencia Borrero.

Slash, durante un concierto en París, Francia. (Difusión)

Hay seis zonas para el concierto de Guns n' Roses, cada una con un precio diferenciado. Veamos:

- Zona Golden: $ 300

- Zona Cancha: $ 75

- Zona Preferencial: $ 90

- Palco: $ 160

- Tribuna: $ 110

- General: $ 55

Guns N' Roses, durante un concierto en el festival Firenze Rock, Italia. (Difusión)

¿Qué canciones tocará Guns n Roses en Quito?

En el marco de la gira ‘Not in this lifetime’, la lista de canciones ha variado poco o nada entre concierto y concierto. Según lo revisado, estos son los temas que Guns n' Roses viene tocando en las últimas presentaciones. Algunos convers incluyen el setlist. Esta lista, por supuesto, incluye videos. Y sí, 'Sweet child O' mine' está presente:

It's So Easy:

Mr. Brownstone:

Chinese Democracy:

Welcome to the Jungle:

Double Talkin' Jive:

Better:

Estranged:

Live and Let Die (cover de Wings):

Slither (cover de Velvet Revolver):

Rocket Queen:

You Could Be Mine:

Shadow of Your Love:

Attitude (cover de Misfits):

Civil War:

Dead Horse:

Coma:

Solo de guitarra de Slash. Veamos un video de uno de los solos en vivo del guitarrista de Guns N' Roses:

Sweet Child O' Mine:

Wichita Lineman (cover de Jimmy Webb):

November Rain (con Axel Rose tocando el piano):

Knockin' on Heaven's Door (cover de Bob Dylan):

Nightrain:

Encore de Patience:

Madagascar:

The Seeker (cover de The Who):

Paradise City:

Esta es la segunda vez que Guns N' Roses tocará en Ecuador. Sin embargo, es la primera vez que lo hará con la banda completa.