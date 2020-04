Llane: “con la cuarentena tengo más trabajo”

Llane es hiperactivo pero también analítico. Es fácil percibirlo en sus respuestas y forma de hablar. También tiene esa sensualidad del acento paisa, con el que muchas se han derretido. Sin duda el cantante colombiano tiene porte de galán, canciones para enamorar y el flow de un buen artista urbano.

EXPRESIONES conversó con él desde Miami, ciudad en la que ahora vive, y que aunque extraña estar montado en un avión y trabajando a tope, estar en el confinamiento le ha dado mayor soltura a su creatividad. Por estos días está promocionando Pa’ ti, una canción suave y sexy, que invita a llamar a esa persona que no la está pasando tan bien. Este tema se suma a los sencillos que tiene en redes sociales, con los que ha logrado gran aceptación.

El exvocalista de Piso 21 siente que su etapa de solista es un inicio desde cero, aunque con una gran trayectoria. Y los números lo respaldan. Tiene más de un millón de reproducciones mensuales en Spotify, por ejemplo.

Las colaboraciones también son lo suyo. Hace unas semanas se sumó al proyecto personal del productor Tainy y acaba de publicar el remix de la canción TBT, junto a Lalo Ebratt, Sebastián Yatra y Manuel Turizo. También contestó las preguntas de los fanáticos y les pidió que se queden en casa y que tengan paciencia. Que los mejores días están por llegar.

En sus palabras

¿Qué detonó la decisión de empezar como solista cuando todo iba en ascenso con Piso 21?

Lo que está pasando en mi cuarentena es una reflexión de lo que vivo en mi vida. La verdad es que estaba analizando mi vida. Siempre tenemos miedo de arriesgarnos y querer hacer nuestros sueños. A veces dejamos de hacer cosas por estar acostumbrados, por el dinero… entonces, después de 12 años, no podía seguir poniendo por encima de mis sueños la comodidad, por así decirlo. Estoy muy agradecido por todo lo que pasó, y somos muy amigos, justo estaba pensando eso estos días que he estado en casa y pues es sí, ahora soy solista y con toda la actitud.

¿Y qué se siente llevar la batuta de todo lo que sucede con tu carrera?

Me siento con más seguridad, muy agradecido y contento de poder seguir contando mi historia. Y no solo en el trabajo. Para estar bien en la parte artística se necesita tener un equilibrio personal.

¿Cómo está pasando la cuarentena?

La estoy pasando muy bien, ahora vivo en Miami. Estoy en casita, escuchando mucha música y escribiendo. No sabes lo que ha sido. Me he disfrazado, he cocinado, he hecho fotos, he hecho transmisiones en vivo. Yo estoy sacándole provecho a estos días.

¿Frenar su rutina cómo le ha tomado?

La verdad es que no ha sido tan difícil. Mi hermano, hoy por hoy tengo más trabajo que nunca. Y lo estoy aprovechando como puedo, por eso converso contigo. Hago entrevistas desde mi casa. Justo me preparo un sánduche para conversar con Ecuador.

Las dudas de los fans

¿Pasarías la cuarentena con tus fans?

¡Claro! Que se pasen conmigo. Yo estoy siguiendo paso a paso cada recomendación, pero sí dejaría que pasen conmigo.

¿Quién te está haciendo compañía?

Nadie, ahora vivo solo. Terminé con mi novia hace algún tiempo. Estoy enfocándome en otras cosas.

¿Qué ha sido lo positivo y lo negativo de ser solista?

Nada ha sido negativo. Yo lo veo como un aprendizaje, lo único difícil ha sido tener paciencia. Es el obstáculo más grande que tengo. Hay que dejar que todo fluya. Por eso mi álbum se va a llamar Presente, aún no está terminado.

