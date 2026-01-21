Milenca Arreaga: la nutricionista que crea contenido de valor en redes

La creadora de contenido de nutrición destaca por crear un espacio en el que educa y motiva a crear hábitos conscientes.

Durante años, la moda, el modelaje y el maquillaje fueron su primer acercamiento al mundo digital, lo que la convirtió en una de las modelos y creadoras de contenido más conocidas de Guayaquil. Sin embargo, hace cuatro años, Milenca Arreaga comenzó a transformar ese espacio en uno dedicado a hablar de salud y bienestar desde el conocimiento y la experiencia.

Con más de 65 mil seguidores, la nutricionista guayaquileña, de 27 años se ha posicionado como una voz cercana para quienes no buscan recetas milagrosas ni soluciones rápidas, sino información clara, aprendizaje constante y motivación para crear hábitos más saludables de forma consciente.

Milenca es nutricionista desde hace cuatro años y disfruta crear contenido en su rama profesional. VANESSA TAPIA

Empezar desde cero

Milenca dio sus primeros pasos en la nutrición durante el último semestre de su carrera. Sin un camino definido ni grandes recursos, empezó atendiendo de manera gratuita y luego a domicilio, confiando en que el boca a boca haría su parte.

Eso sí, como ser independiente desde el inicio no fue sencillo, los ingresos eran limitados y las dudas inevitables. “Ganaba menos de un sueldo básico y con eso te preguntas cómo vives”, confiesa. Sin embargo, la constancia y la creación de contenido con información útil fueron claves para que su trabajo empezara a crecer.

Y a medida que más personas conectaban con su enfoque, llegaron las recomendaciones y, con ellas, la base de lo que hoy ha logrado construir como nutricionista y creadora de contenido.

Milenca trabaja con marcas alineadas a la nutrición, el bienestar y el fitness, y su contenido se enfoca en educar desde un lenguaje cercano. VANESSA TAPIA

El desafío de cambiar el rumbo

Su vida antes de ser nutricionista, estaba frente a las cámaras y reflectores al ser el rostro de revistas y marcas a nivel nacional. Por eso, dar el salto de las sesiones de fotos a la nutrición representó uno de los mayores retos de su carrera. “Fue difícil. Yo estaba acostumbrada a hacer otro tipo de contenido y, al dejar lo ‘lifestyle’, el maquillaje y la moda, todo se volvió más complicado”, explica.

Este cambio también tuvo un impacto directo en lo laboral. Las marcas con las que trabajaba anteriormente dejaron de buscarla porque su nicho ya no era el mismo, y la transición trajo consigo algunas complicaciones.

“Perdí seguidores, pues hay contenido que puede gustar o no, y en esa transición también me ponía a llorar porque estaba dejando algo que me gustaba. Sí me costó bastante, pero al final seguí luchando por hacer lo que más me apasiona”, confiesa.

Con el tiempo, el nuevo rumbo dio resultados. Hoy trabaja con marcas alineadas a la nutrición, el bienestar y el fitness, y su contenido se enfoca en educar desde un lenguaje cercano.

Comparte recetas prácticas, videos con un toque de humor, responde preguntas frecuentes y desmiente mitos alimenticios, siempre con un objetivo claro: que la información sea útil, fácil de “digerir” y aplicable al día a día. Una evolución que, aunque desafiante, confirmó que iba en la dirección correcta.

Fe, cuerpo y salud

Hablar de su salud en internet no es una estrategia para volverse viral o famosa, es una decisión íntima y consciente. Desde muy niña, Milenca convivió con el cáncer, una experiencia que marcó su camino y fortaleció su fe. “Soy creyente en Dios y sé que Él siempre tiene un propósito para mí. Gracias a Él ahora estoy bien, sana”, dice, con la serenidad de quien ha aprendido a mirar su proceso con gratitud.

Esa vivencia temprana despertó su interés por la nutrición y la llevó a formarse en una carrera que hoy ejerce con convicción. “Decidí estudiar esta rama, porque lo más importante es la prevención”, explica.

Para Milenca, la nutrición va más allá del tratamiento: es una forma de educar, acompañar y cuidar antes de que la enfermedad aparezca.

A lo largo de los años, su cuerpo volvió a ponerla a prueba. Tumores benignos, una cirugía compleja que hizo que esté varios días en coma y un periodo de recuperación que incluyó depresión y estrés postraumático marcaron un antes y un después.

“Trato de compartir esta información. A veces las personas necesitan creer en algo, tener fe. Porque los milagros sí existen y yo sé que Dios me ha sanado y ha sido bueno conmigo”.

Milenca publica contenido en aprendizaje nutricional y entre sus próximos objetivos está realizar nuevas capacitaciones. VANESSA TAPIA

No hay duda: abrazar su vulnerabilidad y contar su proceso es, para ella, una manera de acompañar, sembrar esperanza y recordar que incluso en los momentos más difíciles, la fe y el autocuidado pueden convertirse en pilares de sanación.

Crear con propósito

En un entorno digital donde muchas veces prima lo superficial y la búsqueda de atención inmediata, Milenca eligió conscientemente otro camino.

Para ella, crear contenido no se trata de acumular vistas ni seguir tendencias vacías, sino de generar impacto real.

Su motivación nace del deseo de aportar información que sirva, eduque y acompañe a quienes la siguen en su proceso de cambio de hábitos.

“Los doctores deberíamos perder el miedo al momento de informar a las personas con evidencia”, afirma.

Desde su rol como nutricionista, defiende la importancia de comunicar con sustento y claridad, convencida de que el verdadero alcance no está en la fama efímera, sino en la posibilidad de motivar a más personas a tomar decisiones más conscientes sobre su salud.

Hábitos que sí se sostienen

Para Milenca, adoptar un estilo de vida saludable no es exitoso por la perfección, sino por la constancia y decisiones realistas que se puedan mantener en el tiempo.

Hacerlo fácil. Si las dietas nunca le han funcionado, el problema no es usted, sino la rigidez. La clave está en simplificar. No hace falta obsesionarse con litros de agua, medir gramos exactos de comida o listas eternas de reglas. Tomar un vaso extra de agua o moverte 15 minutos al día ya es un avance. Cuidar el sueño. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Una buena rutina de descanso es fundamental para procesos como la quema de grasa y el equilibrio metabólico, pero también tiene un impacto directo en la salud mental. Dormir poco o mal afecta la energía, el apetito y la motivación diaria. Buscar el equilibrio. Una alimentación saludable no es restrictiva ni monótona. Lo ideal es que en cada comida prime una fuente de proteína, una de grasas saludables (como el aceite de oliva, aguacate o aceitunas), y se incluyan carbohidratos (como arroz, papa, yuca o camote), junto a vegetales que aporten color, variedad y nutrientes.

Su objetivo es seguir creciendo profesionalmente y dar cursos online VANESSA TAPIA

Ping-pong

Le gustaría asesorar en su alimentación a… Dua Lipa.

Daría un acompañamiento nutricional a… Donald Trump para que mejore su humor.

Su próxima meta es… dar cursos online y hacer más certificaciones.

