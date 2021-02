Ha pasado casi un mes del asesinato de Efraín Ruales

La mañana del 27 de enero, los ecuatorianos recibieron una noticia que conmocionó: el asesinato del presentador Efraín Ruales, del programa 'En contacto', de Ecuavisa. A todos les cayó como un balde de agua fría, aún cuesta asimilar lo ocurrido. Estaba en la plenitud de su vida (36), enamorado de su compañera Alejandra Jaramillo, a su manera había encontrado a Dios y se había convertido en un influencer en las redes sociales.

La revista familiar durante este mes que se cumplirá el 27 de febrero lo recordó en diferentes momentos, etapas… Hasta la criticaron porque muchos consideraron que fue un exceso. Según la directora Betty Mata el viernes 26 habrá un nuevo homenaje y terminará el mes de duelo. Aunque se seguirá emitiendo la serie 'Pipo y Dora' hasta que llegue a su fin y sus últimos mensajes de fe. Talentos del medio lo recuerdan y esperan que se sepa la verdad en este doloroso caso.

La presentadora Ana Buljubasich, de TC. Cortesía

Ana Buljubasich

La presentadora del programa 'De casa en casa' (TC) Ana Buljubasich dice: “Creo que tenemos la obligación de recordar a Efraín con esa forma tan especial que tenía de ser, firme en sus convicciones, enamorado de su familia y su novia, creativo, buen amigo, seguidor de Jesús y gran compañero de trabajo, es muy difícil asimilar que ya no está con nosotros”.

El presentador Mauricio Altamirano. Cortesía

Mauricio Altamirano

“El asesinato de Efraín Ruales no sale de mi cabeza y a diario su público también lo recuerda y exige justicia. Lo recordaré como aquel personaje esquivo, pero a la vez respetuoso con los reporteros de farándula. No es un secreto que jamás le agradó que se metan en su vida, pero era gracioso e interesante verlo en su programa. Conmigo jamás tuvo mala onda y nunca me negó una entrevista. También su madurez espiritual de los últimos años lo ayudó a proyectar otra imagen.

Su rechazo a la corrupción no fue en vano, porque muchos ahora replican esas palabras y las han hecho suyas. Lo que se espera tras el mes del asesinato del presentador es que las autoridades cierren este caso con sanciones para cómplices, autores intelectuales y materiales, que caiga todo el peso de la ley y que este crimen no quede impune, para que así su alma pueda descansar en paz”, expresa el presentador Mauricio Altamirano.

El presentador y coach Carlos Luis Andrade. Cortesía

Carlos Luis Andrade

El presentador Carlos Luis Andrade manifiesta: “Efraín dejó un legado y ahí está la forma de recordarlo. Muchos videos grabados en los cuales enviaba mensajes de fe y esperanza, los que llegaron al corazón de muchas personas y que ahora que él no está se valoran más.

En redes sociales fue el influencer más importante que tuvimos, por eso era un hombre con muchos seguidores en nuestro país, no solo por la producción de su contenido, sino también por las colaboraciones nacionales e internacionales que hizo, sin duda fue una innovación en la forma de hacer entretenimiento”.

El libretista Jorge Luis Pérez. Archivo

Jorge Luis Pérez

El libretista Jorge Luis Pérez dice que parece mentira que haya pasado casi un mes de su partida, “pero la sensación actual será la misma aunque transcurra un año o más, no porque no esté en la capacidad de superar el dolor de su deceso, sino porque cuesta enterrar el recuerdo vivo de su imagen, ya sea por la costumbre de verlo a diario en la televisión, o por su original sentido del humor en las redes sociales, o quizá por la manera trágica y cobarde de la que le arrebataron la vida.

En todo caso, los motivos para comprender porque nos afecta tanto la muerte de Efraín Ruales pueden ser muchos, cada uno se expresa desde su mirada o experiencia, lo hago desde el vacío que deja en el mundo del entretenimiento y desde la ausencia en el ámbito afectivo, porque cuando alguien que te estima y respeta se va para siempre, solo el recuerdo de los momentos compartidos puede aliviar el dolor, y hasta que el tiempo cicatrice esta herida, muchos estaremos de luto”.

La exdirectora de 'En contacto', Andrea Rendón. Cortesía

Andrea Rendón

Para la presentadora Andrea Rendón, “los amigos y compañeros comunicadores tenemos la obligación moral de no permitir que este tema se enfríe. En mi programa de radio 'Aquí para todas', con Sophy Castañeda en I.99, hacemos un conteo diario al inicio del espacio, el lunes fueron 26 días desde el asesinato de Efraín.

Adquirimos ese compromiso y no lo vamos a soltar hasta obtener respuestas. Además, considero que la mejor forma de honrar su memoria es transmitir lo bello que pudimos conocer de él. Siempre digo que no he conocido persona que valore más la familia que Efra, era maravilloso con los niños, soñaba con casarse y tener hijos. Y le arrebataron todo eso”.

La presentadora Úrsula Strenge, de RTS. Archivo

Úrsula Strenge

“La partida de Efraín ha dejado un hueco en el corazón de Ecuador. Nos duele no solo por ser prematura e inesperada, sino violenta e injusta. Como ciudadana, exijo justicia para vivir en un país más seguro, como amiga, prefiero recordarlo siempre con amor por la generosidad de su alma noble y feliz”, indica la presentadora y concejala Úrsula Strenge.