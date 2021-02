Denisse Molina con otitis y vértigo por falta de descanso

Denisse Molina está enferma y por ello ausente de Televistazo, Ecuavisa. A la presentadora de noticias le diagnosticaron otitis, inflamación de los oídos, y vértigo. Los médicos la mandaron a descansar por lo menos, lunes 22 y martes 23 (de febrero).

El jueves 18 comenzó con mareos y náuseas. “Pensé que era colesterol o algo así. El viernes seguía igual, entonces llamé al médico y me recetó unos medicamentos hasta que me hiciera exámenes. En la noche del sábado se me inflamaron los oídos terriblemente y los ganglios de la garganta. Era vértigo y otitis”, cuenta.

Para recuperarse la mandaron a estar acostada y dormir. "Dice el doctor que es por falta de descanso. Estoy durmiendo muy poco y mal. Mi día empieza a las cuatro de la mañana, regreso a casa a las dos de la tarde para hacerme cargo de las clases de mis hijos, las tareas del hogar, practicar deporte y la maestría que me consume muchísimo tiempo. Me envían muchos trabajos.

Y encima duermo mal. Mi hijo Bruno se pasa a mi cama durante la noche y no me deja tener un sueño profundo. Se mueve mucho, me patea, me da cabezazos dormido. Con el dolor de mi alma he tenido que pedirle que no se pase a mi cama. Vamos a ver cómo me va, pero necesito descansar sino el cuerpo me seguirá pasando factura. Las clases online de mis hijos han sido un problema porque los padres terminan siendo los profesores a tiempo completo”.

Ella agradeció a través de las redes sociales a sus seguidores y televidentes que le han manifestado preocupación por su estado de salud.

El lunes 22 le confirmaron una entrevista a Gustavo Zerbino que la hará a través de Instagram live el miércoles 24. Es uno de los 16 sobrevivientes de la caída del avión en la cordillera de Los Andes en 1972.

“Gustavo desafío a la muerte en la cordillera a menos 30 grados en medio de avalanchas, sin alimento durante 72 días”, expresó Denisse.

La historia de ellos le dio la vuelta al mundo porque para sobrevivir debieron comer carne de familiares y compañeros. La aeronave salió de Uruguay con destino a Chile.