Jorge Heredia se sintió atacado por una aprendiz de reportera

Jorge Heredia fue invitado al programa 'De boca en boca', de TC, para ser entrevistado por una aspirante a reportera en el reality 'Quiero ser reportero'. La aprendiz (Jacqueline Álvarez) le hizo una pregunta -que le cayó como un balde de agua fría- relacionada con sus preferencias sexuales.

El expresentador de 'Vamos con todo' y 'El club de la mañana' le dijo: “Me parece una pregunta desubicada de tu parte. De alguna manera das un salto muy abrupto y es algo que no te responderé. Creo que podrías ser más empática”.

Se creó un momento de tensión en el estudio e incluso el jurado criticó el poco tino de la chica. Lo que no se vio fue que Jorge se marchó enojado y sin ganas de volver. Preguntar no es lo malo... el problema es la forma. No fue una pregunta lo que ella hizo, sino una invasión a la intimidad y de alguna manera lo agredió, él se sintió atacado.

El periodismo de farándula está mal entendido por la nueva generación de comunicadores a los que les interesa es solo dar el pantallazo y ser famosos de la noche a la mañana, armando polémicas donde no las hay, tampoco les interesa pasar por ciertas etapas porque ya no se investiga, ni se cubren fuentes y tampoco se buscan las dos partes de una historia.

Ahora la Biblia del periodismo rosa son las redes sociales. Lo que dicen ahí es santa palabra. Consideran que primicia es lanzar una información sin indagar para saber si es verdad. No saben lo que significa la credibilidad.

Por ello, muchos talentos prefieren no conceder entrevistas a estos chicos. En varias ocasiones nos han llamado famosillos para decirnos que tal o cual persona los ha contactado para pedirles una nota, pero que no se la darán porque no la conocen y porque no saben si sabrá manejar el contenido de lo que declaren.

El ejercicio profesional nos ha enseñado que hay que tener mucho tacto y respeto cuando se tocan temas sobre los hijos de los personajes, enfermedades, muertes o preferencias sexuales. Entrevistar es un arte y si se lo aprende a manejar es casi seguro que lograremos nuestro objetivo.

Si esta joven le hubiese hecho esta pregunta (con esa falta total de tino) a Ricardo Arjona, Miguel Bosé, Daniela Romo, Alejandra Guzmán, Lupita D’ Alessio, William Levy, Alec Baldwin, Sean Penn... seguramente ellos se habrían marchado dejándola con la palabra en la boca y diciéndole cuatro verdades