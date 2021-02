Samantha Grey: "En lo sentimental, tengo patrones similares a los de mi madre"

Apenas tiene 25 años, pero la actriz y bailarina Samantha Grey ha vivido mucho más que algunas mujeres maduras. Perdió a su madre, Sharon en circunstancias trágicas en 2015 y cría a su hermanito Giovanny, fruto de la relación de su progenitora y Giovanny López. Interpretó a La Hechicera en la bioserie de su vida que presentó Ecuavisa. Ahora se prepara para formar parte del reality 'Soy el mejor', de TC, y es socia con Adriana Bowen de un negocio de ropa.

¿Inició un emprendimiento en tiempos complicados?

Desde hace un par de años he querido hacer algo para la mujer real. Así me considero, no soy la más flaca, ni la más sexy, ni nada por el estilo. Al principio pensé en trajes de baño. Algunas personas me propusieron unirnos, pero no se dio. Con la actriz Adriana Bowen con quien trabajé en 'La Trinity' de Ecuavisa hicimos clic desde el primer momento y compartimos ideas.

En febrero del 2020 lanzamos la primera colección, pero ocurrió lo de la pandemia. Decidimos no continuar porque en ese momento lo primordial era la salud. Hay variedad de prendas para diferentes tallas. La marca se llama Two you. Ya vamos para la tercera colección. Antes era solamente una tienda online. Ahora es un show room que está en Lomas de Urdesa.

¿Esa era la casa de Sharon?

Ahora es mi casa y de Giovannito. No creo que algún día viva sola en ese lugar. Lo hemos decorado para este emprendimiento, se le dio un giro bonito, hay recuerdos de mi mami, entre ellos, unos zapatos vistosos, una máquina de coser antigua, además un espacio para conversar y tomarse un café. También se ofrecen productos de Joselyn Gallardo, Scarlett Córdova, accesorios y zapatos.

TC ha apostado por 'Soy el mejor'. ¿Usted está en el grupo de famosos que bailarán?

El 23 de febrero se estrenará el reality. Mi compañero es John Cabrera, competiremos por hacer realidad una causa noble, un sueño. El elenco incluye a actores y presentadores, entre ellos, Fabiola Véliz, Sofía Caiche, Mafer Pérez, Jorge Heredia, quien regresa a la TV para bailar.

Su fuerte siempre ha sido el baile, más que la actuación…

Ya estoy viejita y fuera de práctica. Bailaremos todo tipo de géneros. Desde los 5 años yo bailo, pero desde los 14 lo hice de manera profesional. Estudié con Yesenea Mendoza. Dejé de danzar desde que ingresé a la TV. No es la primera vez que participo en este espacio. La primera temporada quedé en tercer lugar; en la otra, en segundo y en la tercera yo gané.

Cualquier disciplina exige mucho ensayo...

Por ello me siento oxidada, cuando se deja de practicar se siente algo de miedo de volver a intentarlo. Ahora no soy solo bailarina, tengo un emprendimiento, manejo marcas en redes sociales, eso quita mucho tiempo, y formo parte de un proyecto internacional, se trata de unas historietas. Lo único que he hecho es bajar un poco de peso, sobre todo para tener más agilidad. Sé que los ensayos son a full.

¿De qué se trata el proyecto internacional?

La costarricense Monse Curiel escribió el libro infantil 'Sarita Libúh' y además se hizo una historieta. Seleccionaron a cantantes, actores e influencers de varios países, soy la representante de Ecuador para ser la imagen de uno de los personajes. Es un cuento que nos motiva a seguir nuestros sueños. Vale la pena. Ya salió en Europa, falta que se lance en América. No sé más detalles.

¿Lo actoral está descartado o lo retomará cuando se dé la oportunidad?

Lo último que hice fue en 'Sí se puede', además intervine en obras de microteatro. Antes de la pandemia hubo una oferta televisiva, pero ahí quedó por la crisis sanitaria. Los proyectos recién están tratando de reactivarse. Tomé algunos talleres, uno de ellos con Juan Pablo Rincón, quiero continuar actuando. Por ello creo que es importante que apoyemos el arte y los emprendimientos. Ahora estoy enfocada en la marca, aspiramos hacerla crecer.

El tiempo pasa, su hermano Giovannito ha crecido. ¿Qué le dirá cuando le pregunte por sus padres?

Todavía no lo ha hecho. En 2021 cumplirá 9 años. Sabe que la mamá está en el cielo, limpia la lápida cuando la visitamos en el cementerio. No lo forzamos a saber más de lo que debe, no queremos que su inocencia se afecte. Es un niño sano, amoroso e inteligente, le encantan los legos, yo le digo que será arquitecto o ingeniero.

¿Seguramente no querrá que sea artista?

Mi sueño frustrado es la arquitectura. Yo tenía desde niña interés por el arte, pero por miedo a vivir en el mundo mediático de mi mamá, no quería pertenecer a este. Lo apoyaré en sus sueños y aspiraciones.

Con lo vivido con su madre querrá de lejos las relaciones dependientes o tóxicas...

Todavía no sé elegir. Generalmente se heredan patrones de conducta de los padres. Cuando grabé la telenovela sobre mi mamá, me di cuenta que en lo sentimental tengo algunos comportamientos de ella. Es en algo que debo trabajar todos los días. Debo cortar esos patrones aunque ardan y duelan para no estar en ese tipo de relaciones. Dios ha sido bueno y me ha sacado de donde no debo estar.

¿Cómo es Samantha ahora?, porque las duras vivencias marcan, pero también enseñan...

He sobrevivido, hubo épocas en las que solo era un zombi, me dedicaba a trabajar, aguantar y dar la cara a lo que sea. Hoy estoy despierta, mañana no sé.

En algún momento usted y el padre de su hermano, Giovanny López, volverán a estar frente a frente...

Pido sabiduría, porque siempre será el papá de mi hermano. Nunca dije que él era un mal padre. Espero que Dios nos guíe en todo el proceso y obre en los dos.

A propósito de la pandemia, ¿usted se enfermó?

En mi casa no, pero mi papá Eduardo Grey, sí. El problema es que tiene diabetes, pero superó el virus. Debe hacerse algunos exámenes.

Mucha gente de su edad se olvidó en el carnaval de que el virus todavía está entre nosotros...

Nosotros alquilamos una casa en la costa, evitamos ir a las playas concurridas. Viajamos por los niños porque ellos han estado mucho tiempo encerrados. Mis amigos me pidieron que los acompañe a un paseo, pero no acepté porque no sabía quién iba o dónde ellos habían estado.

No es fácil permanecer encerrado o renunciar a la vida de antes, pero hay que hacer conciencia de que el virus no se ha marchado. Se decía que los niños y jóvenes no se contagiaban, pero ya vemos que no es así.

Tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, una cantidad considerable. De alguna manera es una gran responsabilidad...

Soy una de las pocas del medio local que ha logrado esa cantidad de seguidores. A veces lo olvido y me lanzo sin pensar o sin filtro. En otras ocasiones algo me molesta y lo digo porque muchos se hacen los sordos o son tercos y no quieren comprender ciertas situaciones. Sé que debo cuidar lo que expreso porque me siguen niños y gente joven.