Cecilia y Martín: Amigos que se convirtieron en esposos y cómplices

Cecilia Cascante (39) y Martín Calle (44) son amigos, esposos y cómplices. Están muy enamorados y es lo que transmiten los actores de la serie 'Tres familias', de Ecuavisa, que se casaron el 28 de septiembre del 2019. En el Día del Amor y la Amistad no tienen prevista una celebración especial y el feriado de carnaval prefieren disfrutarlo en casa.

Una relación amorosa que nació en los estudios de grabación…

CECILIA: Al día siguiente de cumplir un año de novios, nos casamos. Fuimos amigos durante muchos años, nosotros estábamos grabando 'Tres familias' y Martín había terminado con una relación. Viajábamos mucho porque éramos parte de un circo. Ahí me comenzó a molestar. Al principio yo no le hacía caso, sin embargo, tenía a todo al canal a su favor.

Le pidió a Marcela Ruete que me tratara de convencer para que le dé una oportunidad, le respondí que no y que no insistan. Marcela se lo comentó. Entonces Martín aplicó la indiferencia y me ignoraba. Luego en uno de los viajes me dijo que ya sabía que no quería nada con él, pero me pidió que le diera un beso y que después de aquello no me iba a molestar.

Acepté porque ya nos habíamos besado en la serie. Esa noche no pude dormir, al día siguiente mi comportamiento cambió. Me dijo que no me iba a presionar, luego cuando le di el sí, ambos lloramos de la emoción. Así empezó esta historia.

Dicen que las mujeres somos mal llevadas, le hizo caso a Martín cuando le aplicó la indiferencia.

Me dolió ese comportamiento. Aunque es un caballero con todas las mujeres, conmigo era especial. En una ocasión me robaron el retrovisor del carro, y cuando salí de grabar había puesto un nuevo retrovisor. Antes Martín hacía sketches y yo bailaba, trabajábamos con Pancho Cabanilla, quien ofrecía charlas motivacionales para las empresas, con la esposa de Pancho y el director Marcos Espín.

Martín ha sido algo ‘travieso’, ¿seguramente eso la hacía dudar?

Me hacía pensar la vida sentimental que había llevado, además compartíamos juntos en el trabajo, no quería mezclar las relaciones, y aunque no era amiga de Adriana, su expareja, a veces salíamos en grupo.

La convivencia no es fácil…

Nos ayudó conocernos. Yo siempre supe lo que le agradaba y lo que no. Lo que no soportaría es que Martín sea sucio o desordenado. Es más ordenado que yo y tiene trauma con los olores. No es complicado en la comida, come de todo. Al inicio me molestaban sus celos, pero desde que nos casamos, se tranquilizó.

En una pelea le dije que eso no podía seguir. Era muy cerrado, ahora hay que pensar en función de dos. Nos tenemos mucha confianza y ambos nos divertimos mucho, siempre me hace reír.

Martín está más abierto, incluso con la prensa.

Ha cambiado mucho en ese sentido. Ya no es tan parco, no se amarga por gusto y se ha relajado. Desde la pandemia parece que ha reflexionado.

¿Alguna escapada romántica o celebración por San Valentín?

No hemos planificado nada especial. Lo que más nos agrada es viajar, pero ahora no se puede por la crisis sanitaria. No nos queremos mover en carnaval porque la mamá de mi cuñado, Mauricio Ceballos, está delicada por el coronavirus.

Ustedes no tienen hijos en común. ¿Ya lo han considerado?

Siempre me comentó que quería un hijo conmigo, yo deseaba dos. Me hicieron un tratamiento porque tenía tapadas las trompas, lo dejé durante la pandemia, pero lo retomé en noviembre del año pasado. Se lo dejo en manos de Dios, no es algo que me obsesiona o me deprima.

Cecilia tiene un estudio de maquillaje. Martín prepara una obra de teatro. Gerardo Menoscal // EXPRESO

¿Cómo ha sido la vida en pareja en un año de casados?

Martín: Muy linda, no puedo quejarme. Lo mejor es la química que existe entre mi esposa y mis hijos. Para cualquier persona con chicos es importante que su pareja quiera y se entienda con ellos. Eso me hace sentir feliz. No hemos perdido la esencia de lo que somos y hemos sido.

¿Qué lo enamoró y qué admira de Cecilia?

Es una mujer con valores, emprendedora y trabajadora. Lo que quiere sabe cómo conseguirlo.

Aplicó con ella la indiferencia y eso le funcionó para conquistarla.

Nos conocemos hace aproximadamente 17 años, hicimos la telenovela 'El secreto de Toño Palomino', fue su primera vez como actriz en TV. Entonces interpretó a una villana. Nos volvimos a reencontrar, nos tocó hacer pareja en la ficción, como en 'Tres familias'. Me decía que no cuando le hablaba de mis sentimientos. Aunque yo insistía, estaba muy difícil y dura. En un momento le pedí disculpas por intentarlo, estaba enamorado, metido, pero no pasaba nada. Cambié de actitud y ahí se viró la tortilla (risas).

De alguna manera, ¿ella lo ayudó a cambiar su forma de ser?

He cambiado, es evidente y no lo puedo negar. No soy amigo de entrevistas y fotos, Cecilia me ayudó a abrirme. Siempre me ha gustado enfocarme en mi trabajo. En lo personal soy ahora más familiar y responsable, antes era muy cerrado, no es bueno. No se tiene siempre la razón.

¿Cómo ha contribuido el buen sentido del humor en su relación?

Es fundamental. Creo que es muy importante que una pareja se divierta y se ría de sus locuras. Todos los días hay una ocurrencia, sobre todo ahora con tanta negatividad en el entorno. Tratamos de ser positivos, no todo ha sido color de rosa en cuestión de trabajo.

Acaba de perder a un amigo, Efraín Ruales…

Éramos amigos y compartimos anécdotas en lo laboral y personal. Nos reuníamos en mi casa, era un alma alegre. Me costó procesar esa noticia. El 20 de enero puse una foto por mi cumpleaños, me escribió un mensaje y me dijo: ‘Mi rey, dónde es la reunión, quiero ir’, le agradecí el saludo. Compartimos viajes, obras, como 'Macho que se respeta'. Es muy triste lo ocurrido

Ella en el estudio de maquillaje y Él en 'Cuarentena'

La pareja trabajó en las obras de 'El reencuentro', entre ellas, 'El 3 en raya de Metralla' y 'El calzón de mi alma', luego de la cuarentena hasta noviembre del 2020. “Teníamos previsto retornar en enero con nuestras actividades, pero con la nueva ola de la pandemia decidimos esperar, además ese mes no es muy bueno”, cuenta Cecilia, quien continúa trabajando en su estudio de maquillaje.

“Han surgido algunas propuestas en lo referente a TV. Nos gustaría trabajar juntos de nuevo, es un gran compañero”, añade.

Mientras que Martín está ensayando una pieza cómica que se llama 'Cuarentena' con Oswaldo Segura, Isidro Murillo y Fernando Villao. Esta se estrenará el próximo mes en el teatro Del Ángel. “Oswaldo siempre ha sido mi maestro, verán a alumno y profesor, además la experiencia de Isidro. Trataremos de ponerle un poco de humor a lo negativo de estos meses. En TV algo se está madurando, ojalá salga”, dice el actor, quien en San Valentín solamente quiere abrazar a su esposa.