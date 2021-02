María Clara Triviño: "Sé cómo es Carlos Vera, solo hay que ir a su ritmo"

Siempre sonriente. Por la guayaquileña María Clara Triviño los años no pasan. Tiene 51 y ya es abuela. Es parte del equipo de Carlos Vera en el espacio de opinión 'Vera ¡A su manera!' que se emite de lunes a viernes a las 21:00 y los domingos a las 09:00 por TC. Ella aparece solo los viernes y domingos.

Su trayectoria es larga, 30 años de experiencia en la comunicación televisiva y radial. Es presentadora de 'Punto cero' en MaxTv online. Se inició en 1990 en Cablevisión, integró el área dramática de Ecuavisa y fue conductora de 'Día a día', 'Vanidades TV', 'Despierta América', 'De mujer a mujer', 'Gente' y 'Lo que callamos las mujeres'.

El modelaje, las Relaciones Públicas y ofrecer conferencias también han sido otras de sus actividades.

Volvió a la TV de señal abierta como compañera de Carlos Vera…

Trabajé con Carlos Vera en 'Así amaneció' en WQ radio en 2020. Era un espacio de cuatro horas, pero por la pandemia era complicado hacerlo por Zoom y mantener el mismo ritmo. Ahora me llamó para que lo acompañe como copresentadora en el programa de opinión de TC, solamente los viernes y domingos. A Carla Larrea, quien aparece de lunes a jueves, le era difícil estar los fines de semana por cuestiones familiares.

Así se dio y de alguna manera se convirtió en mi regreso a un canal de señal abierta. Ya conocía a parte del equipo y entre mis obligaciones está hacer reportajes.

Carlos Vera como director tiene que ser exigente...

Carlos es perfeccionista, siempre exige trabajar como lo hace él. Si trabaja a full, también sus colaboradores deben hacerlo. Es un reto porque tiene una visión particular y trata de imprimirla en sus programas. Siempre dice que todos podemos dar más.

¿Son amigos desde hace un buen tiempo?

Lo conozco de toda la vida, tenemos amigos en común, pero no habíamos trabajado juntos. La relación se dio desde WQ radio. Me dijeron que trabajar con él es fregado. Existe una buena química, es intenso, acelerado para todo y todo lo quiere ya, mientras que yo soy más relajada y bajo las revoluciones. Eso nos ayuda porque no siempre es ideal que ambas personas tengan el mismo temperamento (risas). Ya sé cómo es, solamente hay que ir a su ritmo.

Independientemente del resultado en las urnas, ¿el programa se mantendrá?

Todos tenemos contrato por un año. No creo que aquello influya en nuestra permanencia en la pantalla.

María Clara tiene casi 34 años de casada con Gabriel Mendoza y dos hijos, Stéfano (32) y Miguel (25).

¿Cuál es la receta para un matrimonio duradero?

Gabo es un hombre maravilloso, siempre existen problemas en cualquier relación, pero lo positivo pesa más. Nos hemos permitido ser, no invadir al otro y respetar nuestros espacios para mantenernos sanos emocionalmente. Es parte fundamental. A nosotros nos ha funcionado. Siempre colaboro con mi esposo en su empresa en la cual se manejan diferentes productos, son mis cachuelos de comunicación y de relaciones públicas.

¿Nunca quiso una hija?

Siempre me sentí feliz con mis dos varones. Tal vez fue por egoísmo para seguir siendo la reina de la casa, aunque ya me destronaron hace rato (risas) porque tengo dos nietas, Martina y María Paz. Son hijas de Stéfano.

Tiene 51 años y dos nietas. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Los resultados electorales han sorprendido...

Yaku Pérez siempre estuvo en el radar de los expertos en política, aunque había dos tendencias claras. Siempre dijeron que había que fijarse en este candidato que probablemente ingrese a la segunda vuelta. Se debería preguntarle a los que votaron por él, las razones por las que lo hicieron.

Es una época en la que hay que adaptarse a los cambios. Todo está en constante movimiento, no hay nada establecido ni seguro.

La pandemia enseñó que no hay nada seguro…

Así es. La pandemia por el coronavirus se la puede analizar desde diferentes ángulos. Soy positiva y siempre lo hago de esa manera, aunque entiendo el dolor de las familias ecuatorianas. Mi esposo y yo nos enfermamos a fines de febrero, cuando no se sabía ni qué hacer. Nos dio fiebre, tos y durante dos meses sufrimos agotamientos.

La pandemia enseñó a vivir de una manera diferente, hasta el día anterior que nos encerraron no podíamos existir sin muchas cosas. Sin la salud no hay nada, sin la compañía de nuestros seres queridos, tampoco, la Tierra se recuperó con los meses que las personas no contaminaron el ambiente. Nos obligaron a poner los pies sobre la tierra.

Siempre parece relajada y que nada la estresa. ¿Cómo lo logra?

(Risas) Tengo los pies bien puestos en la tierra. La meditación me ayuda muchísimo a crecer como persona y a comprender situaciones que se dan en la vida para que no nos afecten tanto. Medito a diario unos 15 minutos. Comencé a los 19 años, siempre tuve inquietudes que a veces no me las podía responder.

Conocí a una persona maravillosa, Carmen Patiño de Miranda, quien fue mi primera profesora espiritual, leía mucho y acudía a un centro holístico semanalmente. Aprendí que la tolerancia es un pilar. Pienso de una manera, otros no tienen que pensar o sentir igual, pero hay que respetar. Si el carácter fuerte se define por ser una persona que alza la voz, que discute, entonces no lo tengo. Pero si lo define, la certeza de las decisiones que se toman, entonces sí.