Betty Mata: “Efraín vivió su último año con mucha intensidad junto a Alejandra”

Betty Mata, directora de la revista 'En contacto', de Ecuavisa, tiene la mirada triste y algo perdida. Confiesa que el día que se cumplió una semana del asesinato de su compañero Efraín Ruales lloraron mucho recordándolo. El maquillaje no puede disimular los ojos hinchados y el dolor de esta inesperada y violenta partida. A este hecho se suma el fallecimiento del padre de Henry Bustamante (Darío), el viernes 5 de febrero.

Se le nota muy triste y que ha llorado mucho...

He llorado y seguiré llorando. Hacerlo me permite sacar este dolor que llevo por dentro a causa de su partida y por la forma en que se dio. No sé cuánto tiempo dure esta etapa. No solamente es mi dolor sino el de todo un equipo y de un país.

¿Cómo se enteró de lo ocurrido?

El 27 de enero me tocaba volver de vacaciones. El día anterior conversé con Efraín, le escribí y le dije que ya regresaba, me contestó que se iba a vestir como a mí me gustaba, además me mandó parte de un video cómico que grabó. Alejandra contó que eligió un terno para ponerse. Cuidaba mucho su imagen. Yo estaba terminando mi tiempo de oración cuando recibí una llamada de la jefa de Recursos Humanos de Ecuavisa para decirme que le habían disparado.

Llamé a Efraín, pero no contestaba, en cambio Alejandra respondió y, llorando, me dijo que le habían disparado y que no tenía signos vitales. De inmediato hablé con los ejecutivos del canal. Todo fue tan rápido. A pocas horas salía el programa. Siempre insistí de que lo llevaran a una clínica, que no lo dejen en ese lugar. Pedro Peñafiel me dijo que no se podía hacer nada y que ya estaba en la morgue. En ese momento me desplomé. No lo creía, pensaba que iba a entrar por el estudio y que me iba a decir que todo había sido un error, una confusión.

Compañeros de Efraín. Cortesía

Mientras otros canales informaban sobre el lamentable hecho, Ecuavisa guardó un silencio prudencial...

El canal mantiene una línea periodística muy firme: cero sensacionalismo. Todo lo referente al crimen, morgue, investigaciones le correspondía al informativo. Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo brindado al equipo, a Alejandra y a la familia de Efraín, el canal se ha solidarizado con nuestro dolor por esta irreparable pérdida.

La directora ha llorado mucho la muerte de su compañero. Miguel Canales

¿Usted ha conversado con Alejandra?

Estuve en el velorio, me acerqué a Alejandra, quien lloraba desconsoladamente, yo también lo hacía. Me dijo que no sabía si iba a poder volver porque en ese lugar se enamoró de él, hay muchos recuerdos en el canal y en el estudio. Le contesté que iba a poder. Nunca me había enfrentado con una novia que perdiera de esa manera a su novio. ¡Ellos tenían tantos sueños!

Dijo que se sentía y que se había quedado sola. Su papá (Julio) la escuchó y le manifestó que no estaba sola, que tenía a toda su familia. Se siente destrozada, aún no sale de ese estado, llora con un dolor muy profundo.

Además estos programas de entretenimiento exigen mucha alegría, bailar, reírse…

Cuando falleció el esposo de Úrsula Strenge (Iván), ella se tomó su tiempo. Le pedí a la mamá de Alejandra (María Elena) que cuando esté lista me avise para conversar. El canal le dio total apertura, queremos darle fuerza y deberá seguir adelante. Tal vez nunca esté preparada. El trabajo también es una terapia. Le he dicho a los chicos que si quieren llorar, lo hagan; si quieren reír, lo hagan. No hay que pensar que se está ofendiendo su memoria.

¿Usted se convirtió en el Cupido de esa relación?

Estaban muy enamorados. Él proviene de una familia muy creyente y correcta. Sé por Nachita que el padre de Efraín le dijo a sus hijos que con la persona elegida deben ser formales. Ya tenían planes de boda. Cuando estaban coqueteando, yo le mandaba papeles a Alejandra para que lo invite a comer y en otra ocasión también le dije que lo bese a la salida del canal.

Era tímido y cuidaba mucho su corazón porque lo habían lastimado. Se ponía bravísimo y me pedía que no lo molestara porque ellos solo eran compañeros. Pero su enojo me hacía ver que Alejandra le gustaba, pero que no lo aceptaba. Le contestaba que no se preocupara porque Alejandra iba a conseguir un hombre que la quisiera. Ahí le cambiaba la cara. Ella es descomplicada, se volvieron muy cómplices.

¿Cómo es la relación entre Alejandra y el padre de su hijo Sebastián?

Siempre han mantenido buena relación. Ella se llevó de paseo al niño a México, sin problemas. Cuando se enfermaron con coronavirus, Sebastián estuvo en la casa de Efraín, el papá lo sabía.

¿Efraín era muy cercano a su mamá?

Con ella hablé durante el sepelio. Estaba destrozada y sedada. Cuando murió su esposo (Toñito), yo estuve ahí, fue desgarrador porque es la única mujer de la familia. Todos varones. Es ama de casa a tiempo completo. Recientemente Nachita perdió a su mamá y a su suegra. Su otro hijo dijo que su madre no iba a soportar. Ella se vino a vivir con Efraín a Guayaquil, la llevaba a todas partes.

Cuando llegué al programa, a Efraín no le gustaba el show, pero le dije que así iban a seguir las cosas. Tuve que pedirle que no opinara de farándula porque no sabía hacerlo. Hay que saber dar y recibir, él no sabía recibir. Sé que se llevó algo de mí y yo me quedo con mucho de él. Fue un privilegio haber sido su última directora en TV.

Betty fue su última directora en TV. Cortesía

Se vienen las elecciones, el carnaval, el tiempo pasa. ¿Teme que este caso, como otros, quede en el olvido?

En los casi 30 años que llevo en la TV, me tocó vivir las muertes del presentador Marco Vinicio Bedoya y la de mi amiga personal Sharon, la cual me produjo un dolor profundo. Fui una de las primeras en enterarme del asesinato de Efraín y comunicárselo a los compañeros.

Queremos que su legado no se olvide y tenerlo presente para que haya justicia, no solo para él, sino para las otras personas que no tienen voz, que no trabajan en la televisión y que lloran a sus muertos debido a la violencia que estamos viviendo en el país.

A Efraín no le agradaba exponer su vida privada y ahora está tan expuesta, porque para conocer la verdad habrá que buscarla hasta debajo de las piedras...

El último año lo vivió con mucha intensidad, fue muy feliz junto a Alejandra. Conociéndolo me sorprendió que subió unas fotos cuando cumplieron un año de novios, creo que en eso lo ayudó ella porque quería vivir una relación normal. Me cuentan que cuando hicieron un ejercicio emocional en 'En contacto', Efraín no quería porque temía que yo le hiciera un show. Alejandra le dijo que eso debió haberlo dicho antes, no en ese momento. Lo hizo con su mamá (Nachita) también.

Alejandra Jaramillo pudo haber corrido con la misma suerte porque estuvo con él en sus últimos momentos de vida y los criminales no se ponen la mano en el corazón…

Lo hemos pensado muchas veces. En el primer momento no sabíamos si ella estaba o no en el carro, eso nos preocupó. Gracias a Dios no fue así.

¿Temen por su vida?

Este crimen fue planificado, conocían los pasos de Efraín, entonces sabían que Alejandra no iba en el carro. Un día les dije que llegaran más temprano al canal, pero ella me pidió que no porque su rutina era diferente a la de su novio por su hijo, Sebastián.

Aunque suene dura esta pregunta, ¿en algún momento considerarán poner a otro presentador para que ocupe su lugar?

Considero que cada persona es única y tiene sus propias cualidades; por ello que alguien ocupe su lugar será imposible. En su momento llegará otro talento al programa para sumar, eso se dará, pero todavía no lo hemos conversado. Tiene que ser una persona con su propia identidad.

Cuando ocurrió el asesinato de Marco Vinicio Bedoya, llevaron al hermano (Luis) y no funcionó. Seguimos teniendo presente en el espacio a Efraín, no sentimos el vacío porque lo escuchamos y lo vemos en los videos. Eso nos mantiene cercanos a él. Es imposible decir que seguiremos iguales, nos tomará meses levantarnos. 'En contacto' tiene una esencia que no se la podrá cambiar. Iremos de a poco, junto con la audiencia, es un proceso, llegará el momento que retomemos los segmentos.