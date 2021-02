Marjorie Cevallos: "He logrado 21 cintas como reina de belleza pero no me considero vanidosa"

Desde hace diez años, la presentadora Marjorie Cevallos (34) labora en TC y es parte del segmento 'De boca en boca' de 'El Noticiero'. Luce muy delgada. Confiesa que durante la pandemia perdió peso.

Acaba de atravesar por un duro momento, pues su esposo Harley Maldonado (43) se enfermó de COVID-19 y estuvo muy delicado de salud. Ella fue Miss Mundo Ecuador en 2008 y en sus años de vida ha logrado 21 cintas en diferentes certámenes de belleza.

Se nota que ha perdido mucho peso…

Antes del confinamiento pesaba 177 libras, recién había dado a luz. Aproveché la cuarentena para hacer ejercicios. No soy de hacer dietas. Generalmente no como en las noches, solo me tomo alguna infusión.

Los nutricionistas no recomiendan dejar de comer en las noches...

Mi metabolismo siempre ha funcionado bien. Desde los 18 años he hecho lo que ahora llaman el ayuno intermitente cuando me veo algo rellenita. Las dietas no van conmigo. Cuando estuve en Miss Ecuador, recuerdo que me mandaron una dieta, la seguí pero no bajé ni una libra.

La doctora creía que le estaba mintiendo, además gastaba mucho dinero para comprar los alimentos que me indicaban. Ahí me di cuenta de que eso no funcionaba en mi caso. Por eso desayuno como Dios manda, un buen bolón, un bistec o el calentado y en el almuerzo también como bien, sopa, jugos y el segundo. Sin sopa no vivo (risas). Tomo mucha agua.

No comer después de tantas horas, generalmente provoca mucha hambre.

A veces pasa, me costó mucho educar mi estómago de esa manera. Comía tacos, pescado o arroz con menestra en la noche. Ahora peso aproximadamente 145 libras y mido 1,82 metros. Generalmente como hasta las dos o tres de la tarde.

En TC muchos se contagiaron con COVID-19.

No me ha dado todavía, estoy cubierta con la sangre de Cristo, tampoco a mis hijos (Iker de cinco años y Mikel de un año con tres meses). Sin embargo, a mi esposo le dio fuerte, no me imaginé que lo afectaría de esa manera. Se le inflamaron los pulmones y el hígado, le faltó la respiración, además tenía mucha tos. Ya lo superó, está haciendo ejercicios y tomando la medicación indicada. Lo mandaron a dormir boca abajo para que los pulmones reposen. No es recomendable dormir boca arriba en estos casos.

El doctor le acaba de decir que casi no cuenta la historia. Lo ayudó el hecho de ser un hombre con una vida activa.

Usted es la única mujer en su casa. ¿Quiere una hija?

Mi esposo y yo llevamos juntos diez años, vamos para once. Siempre quise tener tres hijos, pero cuando nació Iker se me quitaron las ganas porque supe lo que era parir normal. Luego consideramos con Harley que era egoísta de nuestra parte no darle un hermano o hermana. Planificamos el segundo, la sorpresa fue que vino un varón. Ya no deseamos más porque no es tiempo para llenarse de hijos.

Traerlos al mundo es mucha responsabilidad, requieren de atención constante. Me cuido para no salir embarazada. Dios me mandó dos varones, los amo, soy la reina de la casa (risas). Son mis guardianes, más celosos que el papá.

¿Cómo se define como mamá?

Muy ‘acolitadora’, creo que las madres somos así, pero ellos no son malcriados. Juego con mis niños, los llevo al parque o a la piscina, soy amorosa y una madre a todo terreno.

¿Ahora es más complicado criar a niños?

Así es. No solamente por la pandemia. Ya no se puede llevar la vida de antes, todo es muy limitado. Además la inseguridad es terrible, antes se podía caminar con tranquilidad por las calles. En mi tiempo, caminaba aproximadamente ocho cuadras para ir a la escuela sin problemas.

Se quedará con las ganas de tener una hija reina de belleza...

Mi hermana (Diana) tiene una niña (Melanie), ahí está la futura princesa de la familia. Claro, si es que le gustan los reinados. No se la puede obligar. Mis sobrinos son como mis hijos.

El país está conmocionado y no asimila el asesinato de Efraín Ruales...

Me estaba arreglando para ir al canal, entonces mi esposo me dijo que habían asesinado a Efraín. No lo creía porque a veces consideramos que las personas que están en pantalla son inmortales. Es algo de no creer porque cuando alguien está enfermo o ya es mayor, se espera que su muerte ocurra en cualquier momento.

No era su amiga, pero este crimen impactó a todos. No hay palabras que calmen el dolor de su madre. La muerte de un hijo creo que no se supera nunca. Solo Dios puede ayudarla a sanar, que le pida a Él que calme su angustia y dolor. Así pasen años, ella seguirá derramando lágrimas. Lo normal es que los hijos entierren a sus padres.

Una mujer que ha sido reina de belleza desde niña seguramente es vanidosa y le preocupa la vejez…

Desde los 13 años he sido reina, he logrado 21 cintas, pero no me considero vanidosa. Me dijeron que a partir de los 30 debo cuidarme el cutis, sin embargo no he seguido esos consejos al pie de la letra. Antes celebraba mucho los cumpleaños porque todos queremos ser adultos y crecer, pero luego ya no nos hace mucha gracia. El tiempo no pasa en vano. Agradezco un año más de vida, tener salud y un pan en la mesa.

A la vejez vamos todos. Si en algún momento necesito un retoque, me lo haré, no es algo que me quite el sueño. No me interesa ponerme bótox, aquello pasa factura. Jamás fui deportista, más bien machona, porque jugaba pelota con mis primos. Con Harley me he inclinado por los ejercicios. Tenemos un minigimnasio en la casa. Trato de hacer 30 o 40 minutos diarios de ejercicios.

Los certámenes han dado un giro. En el reinado de Guayaquil se permiten mujeres casadas y con hijos.

Hay etapas y certámenes para todo. Existe un concurso dirigido a casadas y madres, no me parece (bien) mezclar con los de solteras, aunque respeto la decisión. En mi caso, ya pasó mi etapa, me han tentado para eventos de mujeres casadas porque consideran que todavía tengo el físico para participar (risas).

En una ocasión Gaby Díaz dijo que los diez minutos que salía en el segmento 'En corto' le dieron todo en la vida. ¿Qué le han dado a usted los pocos minutos que aparece en su espacio?

Aprendizaje y estabilidad laboral.

Están de moda los emprendimientos. ¿Usted quiere el suyo?

Antes tuve una peluquería con mi mamá (Alexandra), pero ella debió regresar a Italia. Nos fue muy bien. Para que un negocio funcione es necesario que los dueños estén presentes. Decidí cerrarlo. Ahora quisiera un negocio de ropa de bebés. Tengo esa idea, pero no la he cristalizado.

¿En lo laboral se ‘cocina’ algo?

Se viene un proyecto en TC que aportará a mi crecimiento profesional. Está relacionado con lo mío. Lo actoral me gusta, pero me da miedo porque no he estudiado. A los 16 años hice algo en Ecuavisa.