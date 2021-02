Betty Mata: “No hemos barajado nombres para ocupar el lugar de Efraín”

Ha pasado una semana del asesinato de Efraín Ruales (el miércoles 27 de enero) y en algunas páginas de farándula de Internet se menciona a varios talentos (entre ellos, al esposo de Gaby Díaz, Carlos Luis Andrade) para ocupar el lugar del presentador y actor en la revista 'En contacto' de Ecuavisa.

Efraín Ruales: sus amigos le rinden homenaje con un vídeo viral Leer más

La directora Betty Mata comenta que “no se ha hablado de reemplazo, de alguien que ocupe su lugar ni se lo hará por el momento. Se respetará el luto y el dolor que estamos viviendo. Seremos muy prudentes. Ni siquiera hemos pensado en nadie ni hemos barajado nombres.

El jueves 4 de febrero tenemos una reunión para analizar la situación porque el espacio está pasando por algo inesperado, duro y doloroso. Nos tomaremos nuestro tiempo, no queremos nada a la ligera. No he hablado con nadie para contrataciones, cualquiera que lo diga, no es cierto”.

Con el pasar del tiempo, seguramente alguien llegará, aunque suene duro, pero hay que tener cuidado con lo que se menciona en las redes sociales porque se pueden herir susceptibilidades. Primero porque es un hecho muy reciente que conmocionó a un país y segundo porque es un crimen que ha dejado muchas preguntas sin respuestas y por el pedido de justicia de un pueblo y de las familias de Alejandra Jaramillo y Efraín.

El miércoles 3, 'En contacto' presentó a Jorge Luis del Hierro, Maykel, Dayanara Peralta y Jonathan Luna quienes unieron sus talentos para lanzar el tema 'Su voz se siente', en honor al amigo que partió de manera inesperada y violenta. Jonathan reveló que la inspiración llegó en un sueño luego de recibir la mala noticia.

Además Alejandra publicó en sus redes los mensajes románticos que Efraín le enviaba durante su etapa de noviazgo.