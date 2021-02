Sebastián Yatra reaparece y presenta Adiós

Tras días de especulaciones por haber borrado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, y dejar solo una fotografía en blanco y negro con el caption “Adiós por ahora”, sus seguidores estallaron por no saber que estaba ocurriendo.

Luego de cinco días de silencio en redes sociales, el cantautor colombiano anunció sorpresivamente el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Adiós. Una canción cargada de melancolía y una letra muy sentida que trata sobre una relación fallida. “Me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir, no quiero partir. Debo alejar, tengo que cambiar, tengo que soñar, tú tienes que soñar y debemos llegar. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós”, dice la primera estrofa del coro.

Mira, si la vida fuera fácil yo tendría mil amores más. — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) February 4, 2021

La primera canción de Yatra viene acompañada de un videoclip en blanco y negro, donde además empieza a demostrar ya sus destrezas actorales, pues aparece llorando en un par de escenas. La pieza audiovisual fue dirigida por Joaquín Cambre, quien ha colaborado en otros rodajes del artista como Chica Ideal y A dónde van.

El estreno oficial lo hizo en YouTube a las 18:50. Se conectó y conversó con todos sus fanáticos que estaban ya preocupados por su desaparición. Sebastián Yatra se encuentra desde principios de año en Madrid, preparándose y grabando su primera serie Érase una vez….pero ya no, producida por Netflix España y creada por el mexicano Manolo Caro.