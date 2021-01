Conciertos en vivo en Ecuador: A la espera de un mejor 2021

Guns N’ Roses, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Tercer Mundo fueron algunos de los artistas internacionales y nacionales que tuvieron que cancelar sus actuaciones en vivo en distintas ciudades del Ecuador por la pandemia.

¿Volverán? Es la interrogante que retumba en la cabeza no solo de los intérpretes, sino de sus equipos de trabajo, aficionados, conductores, publicistas, entre otros profesionales que conforman esta área tan importante de la industria musical. Tristemente y desde el principio, se dijo que los conciertos en vivo sería lo último de eventos masivos en volver con la capacidad de aforo completa, algo que es entendible, pero que se podría estudiar nuevas alternativas para equilibrar este desajuste de ingresos.

Aunque el streaming salvó un poco esto, los artistas han recalcado más de una vez, cuánta falta les hace tener a la gente enfrente para que los contagien e inyecten de energía. Amir Abedrabbo, dueño de Output Shows, empresa que ha organizado varios conciertos en el país, aseguró que aunque este tipo de conciertos seguirán hasta que se encuentre una solución al problema, señala que el principal reto que enfrentan es que aún no logran replicar las emociones que genera un concierto normal, ya que la mayoría de personas no solo asiste por el artista, sino por lo que genera el ambiente, la adrenalina de compartir con otros.

¿Mitad del aforo presencial y la otra mitad vía streaming? El quiteño lo ve viable, pero no tan atractivo para el público. “Yo creo que lo que se debería hacer es mantenerlos digitalmente mientras tanto, y a la par empezar a desarrollar normas de bioseguridad enfocadas a eventos masivos. Se han hecho estudios en España y Alemania que indican que la tasa de transmisión con estas medidas es nula”, señaló, dejando en claro que la mejor propuesta es lograr implementar normas que garanticen el correcto funcionamiento de un concierto, como reducir el número de asistentes, distanciamiento social, y uso de mascarillas obligatoria. Si la gente se porta responsablemente y las cumple, seguramente los shows volverán pronto.

En Ecuador se vive así

Abedrabbo, adelantó también que aunque el panorama sigue bastante complejo los conciertos que tenían previsto desarrollarse en el 2020 sigue en pie para un futuro porque “hemos afianzado los lazos de amistad que tenemos con ciertos artistas con los que hemos trabajado, para que cuando se logre hacer conciertos, saber que podemos contar con ellos”, señaló. Por otro lado, Diana Arrobo, promotora y productora guayaquileña, reveló extrañar todo el estrés y la adrenalina que hay detrás de la organización de un show. “Todo esto se recompensa cuando vemos a la gente tan feliz”, puntualizó. Ella al formar parte del equipo que vive todo desde atrás, también contó que muchos de los proveedores con los que trabaja regularmente, han tenido que buscar otras alternativas de ingreso, como venta de comida, para poder subsistir porque la mayoría se dedicaba únicamente a esto. Aunque de las crisis surgen nuevas oportunidades, considera que en Guayaquil especialmente, desde antes no existía el respeto hacia el espacio de los demás en esta clase de eventos, lamentablemente ahora en estos tiempos puede tornarse más complicado y difícil. “Si en la ciudad hubiera más venues donde se puedan realizar los conciertos, también sería distinto. Creo que este parón es la oportunidad para revisar este tema”, finalizó.

Discazos para ser escuchados en vivo

Billie Eilish, Foo Fighters y C.Tangana sacarán nuevos discos con la ilusión de que este 2021 esté lleno de suerte para poder cantarlos a su público frente a frente, pero eso sí con mucha precaución. También está el regreso de Lana del Rey con Chemtrails over the country club y lo tan esperado de Adele que todavía tiene a todos en ansias de saber qué saldrá de esa majestuosa voz.

¿Bad Bunny logrará en directo lo que alcanzó en streaming?

Si le preguntan a algunos artistas cómo fue el 2020 para ellos, seguramente responderán: difícil, catastrófico, duro y con mucha incertidumbre. Pero para Bad Bunny, sin duda alguna, ha sido su año. Con tres discos afuera editados en 10 meses (YHLQMDLG, Las que no salieron y El último tour del mundo), se convirtió en el artista más escuchado en las plataformas digitales solo cantando en español. Ahora le aparece un nuevo reto y es poder armar un show a la altura de lo que han sido estas producciones tan exitosas. Confirmado en algunos festivales de España en verano, tiene el ojo puesto para ver si podrá cumplir con las expectativas que estos ponen y para constatar si se lo escuchará igual de bien que en directo.

Paul McCartney y Bruce Springsteen dan pistas

Su larga experiencia dentro de la industria musical es tan relevante que por eso hay que escucharlos con atención. En una reciente entrevista a la revista Rolling Stone, luego de la publicación de su disco Letter to you, Springsteen declaró: “Mi antena me dice que, en el mejor de los casos, será en 2022. Y consideraría una suerte para la industria de los conciertos si sucede para ese entonces”. Por su lado, McCartney dijo: “Me gustaría estar en Glastonbury 2021, pero para este año no veo a 100.000 personas en un festival”. Pero en cambio, apareció alguien más optimista y alentador, el vocalista de Gorillaz, Damon Albarn, aseguró que “este verano vamos a tener música en vivo y van a volver los festivales. Estoy seguro. Tal vez no 70.000 personas en una sola noche, pero los de 10.000 o 20.000