Boza: El dueño de la canción del momento

Humberto Ceballos Boza es el hombre detrás de la canción del momento en Ecuador y gran parte de América latina. Hecha pa’ mí sigue creciendo en las listas de popularidad de radios y plataformas digitales. Y si no es por ahí, probablemente conoce la canción por los videos de TikTok, en donde ha sido una de las tendencias de fin de año.

A Boza, este impacto le ha llegado del cielo, abriéndole las fronteras para que su música hecha desde Panamá se expanda. Él quiere ser el siguiente exponente musical de su país y va por buen camino, fijándose solamente en lo que le nace escribir. Así lo dejó claro en esta entrevista con EXPRESIONES, mientras que sus números siguen creciendo.

¿Cómo se siente el reconocimiento por este trabajo?

Estoy muy contento, ya que estoy rompiendo mis propios logros. Me despierto cada día con ganas de ver las redes y ver lo que está pasando, la aceptación de la gente de diferentes países, culturas. Es algo muy satisfactorio.

Cuando en redes algo se convierte en meme significa que las personas se apropiaron del tema o del artista. ¿Cómo recibe que las frases de sus canciones sean parte de uno?

Yo hago mi música con unas letras, diría yo, subliminales. Intento hacer que las personas activen su creatividad con mis frases, ya que puedo llegar a la mente de las personas. Por ejemplo, en la canción Party en mi casa, en el momento que digo “Hoy la NASA llegó a mi casa” la gente puede interpretarla como guste y usarla en imágenes. Quiero que les parezcan curiosas.

Estas frases pueden ser parte de su merchandising. ¿Ha pensado en sacar su propia línea de productos?

Tengo en mente una línea de ropa. Otra idea, que puede ser viable, es que sea solo para mujeres. Mis letras las hago para ellas y si hago esto el alcance sería mayor.

¿Le sirven sus canciones para conquistar?

Hecha pa’ mí la hice con la intención de las emociones y sentimientos de un adolescente. Es una canción que emana buena vibra, sobre un amor del bueno. Mis canciones son unisex, pero esta yo sí se la dedico a una mujer. Yo espero que se identifiquen todos. Se siente bien que las parejas suban su challenge a TikTok. En verdad es muy lindo porque llegó el mensaje donde tenía que llegar.

Me costó encontrar un video suyo haciendo este reto de TikTok. ¿Ya lo hizo?

No lo he hecho yo. Las personas me lo están reclamando y no he podido. La verdad es que no lo he hecho porque me da como pena bailar para las personas (risas). No es lo mío.

Pero en algún punto le tocará perrear en el escenario…

En el escenario yo fluyo demasiado y me gusta conectar con las personas. Y en verdad no es lo mismo sin la gente. Yo sí hago mis pasitos con mis bailarines. Es diferente hacer pasitos en una red social.

Primero en TikTok

Aunque Boza no ha hecho el reto en la plataforma digital y solamente ha compartido videos intentando un pedacito del coro en el estudio, los usuarios de la red social se apropiaron de la canción rápidamente hasta lograr que sea esta la cuna para que se haga famosa en todo el mundo.

Con más de 72,9 millones de visualizaciones con el hashtag #hechapamichallenge ha logrado que bailarines, coreógrafos y usuarios de todas las edades hagan los pasitos de la melodía. A la contagiosa coreografía creada por el panameño Julian Torres se han sumado tiktokers como el ecuatoriano Jonathan Ortiz y los mexicanos Kunno y Dominik ‘Domelipa’ Reséndez.

Más de él

Boza inició su carrera en el género urbano hace seis años.

Nació en Ciudad de Panamá, la capital de su país, el 25 de julio de 1997.

Empezó a sonar en su país en 2015, cuando tenía apenas 17 años. Su primer tema fue Canelas, pero su popularidad se encendió con Bandolera, el sencillo de Yemil y el Tachi.

Fasther (Irving Quintero) es el productor detrás de las canciones de Boza.

Más negro que rojo

El año que pasó presentó un EP y álbum completo. Sonrisas tristes fue el trabajo de seis canciones y salió el 14 de febrero de 2020. “Pegó duro en Panamá. Tenía un año sin sacar música y las personas me reclamaban. Sonrisas tristes me dio bastante. Me he dedicado a hacer música para afuera. Me siento en una evolución en mi visión y en mis letras”, explicó sobre el disco que presentó meses después. La canción más destacada ahí fue Party en mi casa.

Su actual álbum, Más negro que rojo, es su primer trabajo de larga duración, con 14 canciones, lanzado junto a Sony Music. Con él ha logrado más de 10 millones de reproducciones.

Boza y Fasther fueron los compositores y productores. El video de Hecha pa’ mí se filmó en Ciudad de Panamá, bajo la dirección de Cristian Aguilar (Hero Kids) y la producción de Andrés González (Alta Resolución Panamá).

Los números de Hecha pa’ mí

52,5 mil videos hechos con la canción Hecha pa’ mí.

1,8 millones de búsquedas de la canción en TikTok.

72,9 millones de vistas con la etiqueta #Hechapamichallenge.

25,3 millones de reproducciones en YouTube.

4 en el Top Ecuador de Spotify.

25 en el Top Global de Spotify.