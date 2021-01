Canciones de aniversario: Así ha pasado el tiempo

A veces es difícil contemplar el paso del tiempo hasta que se da cuenta que su canción favorita fue lanzada hace 10 o 20 años. Y algunos de estos temas también han marcado una década completa, por lo que es sencillo recordar y revivir aquellos días.

EXPRESIONES hace un listado con algunas de las canciones más importantes que están de aniversario este 2021. Quizá le llenen de buenas memorias.

20 años

Britney Spears - I’m A Slave 4 U

En septiembre de 2001, Britney Spears presentó uno de sus looks y temas más recordados. En la ceremonia de los MTV Video Awards salió a escena con un top verde, una serpiente entre sus brazos y un muy sensual movimiento de caderas. El dúo The Neptunes compuso y produjo el tema que fue el primer sencillo de Britney, su tercer álbum de estudio.

Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head

Kylie Minogue logró quedarse en la mente de todo el planeta con su fraseo de ‘La, la, la, lala, la, la, la’ que de seguro está leyendo cantando. Este tema se convirtió en número uno en 40 países. Y solo necesitó una composición con cero estrofas, tres estribillos, dos cientos las y, según sus compositores y productores, tres horas y media de trabajo para su creación. Habla de enamorarse y de bailar. Un lugar común que no sale de tu cabeza.

Nelly Furtado - I’m Like A Bird

Hace 20 años vimos nacer a Nelly Furtado como estrella internacional. La canción I’m like a bird le otorgó un Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina, marcando un antes y un después en su carrera profesional. La mayoría del álbum fue una producción de la mano de Brian West y Gerald Eaton.

Destiny’s Child - Survivor

Destiny’s Child es el trío que dio a conocer a Beyoncé. Survivor se desprende del álbum del mismo nombre, y es su canción más internacional. El tema fue ganado a un Premio Grammy a la mejor R & B por un dúo o grupo. La letra habla de empoderamiento y lucha.

Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya and P!nk - Lady Marmalade

En 2001, Lady Marmalade tuvo una nueva versión, tomada de la canción original bajo el mismo título escrita por Labelle en 1975. Fue parte de la banda sonora de la película Moulin Rouge. Su majestuoso video, protagonizado por todas sus intérpretes (Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa y Pink), fue filmado a finales de marzo de ese año en Los Ángeles, construido para parecerse a la actual Moulin Rouge, club nocturno de París alrededor de 1890-1910.

10 años

Adele - Someone like you

Adele, tras estrenar Someone like you, logró afianzarse en el mundo del espectáculo a nivel mundial. La cantante británica recorre la capital francesa en su videoclip, pasando por Cours la Reine dejando a su derecha el Grand Palais y a la izquierda la torre Eiffel. Pero el gran protagonismo del video se lo lleva el puente Alexandre III Esta canción tiene un gran historia de amor detrás. Este single lanzado el 24 de enero de 2011 sigue guardando su secreto, porque para Adele fue un amor de solo nueve meses que la marcó profundamente. “No importa quién es. Yo no salgo con celebridades”, explicó por aquellos años.

Jessie J- Price tag

2011 el año en el que el mundo conoció todo el talento de la británica Jessie J. Con su álbum Who you are y su sencillo Price tag, llegó a dominar todas las listas radiales de pop. Ya es una década desde su lanzamiento y también su mayor éxito como solista, solo equiparable al boom que consiguió con Bang bang junto a Ariana Grande y Nicki Minaj.

One Direction - What Makes You Beautiful

La última gran boyband del mundo, One Direction, se dio a conocer hace 10 años con What makes You beatiful. “Si vieras lo que yo puedo ver, entenderías por qué te quiero tan desesperadamente. Ahora mismo te estoy mirando y no puedo creer que no sepas que eres hermosa”, cantaban con sus voces juveniles.

Hoy los cinco integrantes son solistas y les deben a sus fans una prometida reunión. ¿Ocurrirá en estos meses?

Rocko y Blasty - Chiquita Linda

Luego del éxito de Actor de telenovela y Besitos de colores, el dúo Rocko y Blasty presentó en 2011 Chiquita linda, una de las canciones más escuchadas de ese año en Ecuador.

Su coro pegadizo fue el tema central de todas las fiestas de quince años de esa época y aún es una de las indispensables en las fiestas.

Blasty explica que el título del single no sería ese y que tendría otra letra. “Ya teníamos una canción lista, sobre la misma base pero, ya en el estudio, a Rocko se le ocurrió un nuevo verso y en ese momento volvimos a grabar y dejamos de la lado lo que teníamos”, menciona. Ahora está promocionando De pana, su último sencillo.

Los Corrientes - Soy Chiro

No hay concierto de Los Corrientes en el que dejen de lado Soy chiro. Esta canción, con mucha identidad guayaca, contada desde la vivencia de sus vocalistas Geraré y Beto Malavé, cumple 10 años de publicada. Y sus creadores no pueden creer que ha pasado tanto tiempo.

Revelaron a EXPRESIONES que la canción tiene en realidad 20 años entre ellos. “Nació como una broma entre nuestros amigos, la cantábamos entre las chupas de la universidad. Y luego la pulimos y la decimos grabar en 2011”, explicó Geraré.

A Beto también le trae buenos recuerdos. Hace poco en Instagram, contó que el tema narra esos días de vivir muy ajustado mientras se es estudiante y que la escribió en una noche de 2002.