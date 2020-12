Lolabúm: Aprendiendo de los baches

Desde Quito, los chicos de Lolabúm se despiden del 2020 haciendo un repaso con una sentida reflexión escrita por Pedro Bonfim, su vocalista. Adaptarse o morir es la frase que podría definir estos meses en los que la creatividad relució, ya que pudieron publicar dos álbumes, Verte antes de fin de año y O clarividencia.

En esta entrevista aseguraron que efectivamente tuvieron miedo de arriesgarse a sacar este proyecto tan ambicioso, pero todo valió la pena. “Si no lo hacíamos hubiera sido un error para nuestra carrera. Nos hubiéramos arrepentido, ya que además teníamos que aprovechar que podíamos trabajar aunque en forma nueva”, explicó.

C. Tangana: El madrileño más internacional Leer más

Los ‘Lola’, acostumbrados a hacer giras, y ser estas las que hacen rentable a su trabajo, renovaron su estrategia y vieron en las plataformas digitales una forma de mantener a flote todo su esfuerzo. Contaron a EXPRESIONES que cambiaron de distribuidora digital y que vieron un aumento en sus oyentes en Spotify y sus redes. “Sin duda la gente se volcó a escucharnos más. Hay un aumento importante en el mercado colombiano, lo que nos llama la atención porque no fue la intención. Son las cosas buenas de la pandemia”.

Lo que extrañan, sin duda, es volver a ver a la gente en las giras y a los amigos que lo hacen posible. Estas fechas de fin de año las pasaran alejados, cada uno con su familia. Y han aprendido que un mensaje de WhatsApp ahora puede ser tan real como un abrazo.

La reflexión (Escrita por Pedro Bonfim)

Podemos contra todo, podemos adaptarnos a todo. El gran aprendizaje. En marzo de 2019 junto con mi banda Lolabúm tuvimos la idea de publicar dos álbumes en 2020. En enero de este año arrancamos con la elaboración de este ambicioso proyecto. Para inicios de marzo estábamos avanzando a buen ritmo, pero todo el mundo sabe lo que pasó en marzo del 2020.

En esos días de confinamiento, en medio de mucha confusión e incertidumbre, pensamos en abandonar esta idea y optar por algo más sencillo. Afortunadamente decidimos mantenerlo y más bien utilizar estas circunstancias a nuestro favor.

Sumergible: Libertad, la gran recompensa Leer más

Vimos que lo que teníamos enfrente era una oportunidad única de registrar la energía que estaba en el aire esos meses y así lo intentamos. Reestructuramos casi por completo los dos discos con nuevas canciones que nos parecían acordes al momento. Si bien los discos no tratan sobre la cuarentena o sobre el virus, nuestras mentes estaban con ese ‘chip’ cuando los realizamos.

Aunque no hemos sido en absoluto los únicos artistas que hicieron este ejercicio ni tampoco a los que les salió mejor, lo hicimos. A pesar del dolor, del vértigo, logramos publicar dos álbumes de 10 canciones cada uno, realizamos tres videoclips, dos conciertos en línea y nos demostramos a nosotros mismos que podemos. Podemos contra todo, podemos adaptarnos a todo. Aunque eso suene como buenas noticias, hay que dejar de lado nuestra ingenuidad porque poder no significa que debamos aguantarlo. Los problemas que evidenció esta crisis siempre estuvieron y si no estamos alerta van a seguir.