C. Tangana: El madrileño más internacional

Antón Álvarez Alfaro inició su carrera en el 2006 con el nombre de Crema. Por eso, la c en C. Tangana.

Talentoso, apuesto y chulito. C. Tangana es la voz del momento dentro del género urbano. Un ‘chaval’ que no solo está para hacer canciones que lo hagan querer perrear, es también filosofía desde las calles de Madrid para todo el mundo.

Antón Álvarez, nacido en la capital de España en julio de 1990, es un rapero y cantante que desde 2006 ha ido cosechando el interés y la experimentación del género urbano de su país. Ahora, convertido en un ícono y referente de su estilo, va a paso firme para ser uno de los más destacados a nivel mundial.

Su sonido no es reguetón puro y duro. Hay funk, rap, trap y sonidos del folclore de su tierra. Lo que hace resaltar al Puchito, uno de sus nombres familiares. Pero eso es solo para sus padres; para el mundo es C. Tangana. Antón, para sus más cercanos. Estos dos nombres a los que responde el artista, comparten grandes características. “Son facetas que debo poner más en evidencia. Si estoy en casa estoy un poco más tranquilo, y si estoy en un escenario me pongo más rebelde, ambicioso, contestón. Es lo mismo. Es una prolongación”, explica.

Este año lo concluye con el primer adelanto de su nuevo proyecto musical. 'Tú me dejaste de querer' es el nombre de la canción con la que se acerca a los medios ecuatorianos. La canta junto a La Húngara y Niño de Elche. Esta canción, su nueva mimada, fue el mejor debut español de la historia al registrar 1’631.995 de streams en Spotify España durante sus primeras 24 horas, superando por un 1 largo millón de streams el récord anterior en manos de Aitana.

Entre colegas, mejor

C. Tangana ha colaborado con muchos de los más renombrados artistas de su país y de América Latina. Rosalía es uno de sus referentes y también su expareja. Antes de morirme, una de sus colaboraciones, es una de esas canciones favoritas del público. Sky Rompiendo, Lauren Jauregui, Nati Natasha, Paloma Mami y Becky G son otros de los cantantes del género que han apostado por el madrileño. Su última canción. Tú me dejas de querer, la logró junto a Niño de Elche y La Húngara. El tema no ha dejado de acaparar titulares, escuchas y visualizaciones.

Y ahora que Aitana, la artista pop más destacada del año en España, está empezando una nueva etapa, le consultamos sobre las posibilidades de colaborar. “Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Ya fue hace un rato. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo. Nos hemos visto muchas otras veces. Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse. Su nuevo proyecto me parece muy, muy bueno”.

Y aunque Centro y Sudamérica baila y escucha sus canciones, no quiere acapararlo todo ni presionar a nada. “No es mi ambición conquistar el mercado latino. Vaya, ambiciones mercantiles me refiero. Estoy muy orgulloso de mi carrera y quien quiera acercarse a mi música siempre será bienvenido. Lo que sí quiero es devolverle a la música”.

El momento de la música latina

Antón estudió Filosofía. Se aburrió de las aulas y aprendió en la Universidad de la calle. La experiencia, pero con las ganas de hablar de nuevos temas. Además de la tolerancia están presentes en sus canciones. Y sus números son reflejo de esto. Se lo aprecia por decir las cosas y caer rotundamente en lo sexual. Aunque siempre está presente la seducción.

¿El reguetón es machista? ¿Cómo le cambias el valor a esto?, le preguntamos. Esta fue su respuesta: “La música hecha en español ya no solo debe aspirar a las listas de ventas y difusión masiva y que hagamos cosas significativas a nivel cultural. Creo que ya hay ciertas propuestas que lo están intentando, pero es cierto que no habíamos estado en la posición para poder hacerlo. Siempre ha sido una pelea por reivindicar y hacer patente en el mundo, pero ya lo hemos logrado. Este idioma es el que más se escucha cuando se baila y se canta. Es el momento para arriesgarse a nivel propuesta. Mi próximo riesgo es encontrar y experimentar con música más allá del folclore español, los mexicanos, los chilenos… Les tengo respeto y muchas ganas de descubrirlos”.

España con personalidad propia

¿Cómo lograron los artistas urbanos de su país que lo que hacen suene tan particular y diferente a Sudamérica?

En España tenemos ese espíritu europeo de la vanguardia. A veces es un poco elitista, prepotente, porque a veces es útil para que la gente cambie las cosas. Se siente distinto y original. Ha ayudado mucho a los más jóvenes que hacen ahora música urbana y reivindicarse originales.

¿Qué toman de Latinoamérica?

El folclore, que es de donde compartimos muchos. Sonidos, letras, armonías. Cuando América y España se juntaron surgió todo un mundo. Estoy muy enamorado de Cuba, del bolero y de cómo dio paso a todo este auge de la canción latinoamericana. También de las raíces africanas, de donde surge todo el baile. La salsa, el merengue, la bachata.

Más personal

Habla con propiedad de la música y su historia. ¿La estudia mucho?

Leo un poco de música, de forma muy picoteada. No la estudio. Y hablo con gente que le gusta la música. La parte fundamental es haber viajado mucho e interesarme por lo que suena en cada país. Para mí un plan increíble es quedar a cenar con alguien y escuchar por lo que está apasionado. Para mí, no hay mejor forma de aprender. Experiencia antes de ciencia.

Se lo considera un seductor. ¿Cómo nace eso?

A mí siempre me ha gustado la seducción. Me parece que es algo que siempre tiene que estar presenten en lo creativo. No tiene que ser algo sexual directamente. Puede ser intelectual. Por ser urbano no tiene que ser todo tan de cuerpo, pero siempre me ha gustado. Todo lo que tenga que ver con eso me parece bien.

¿Por qué se apropia de ser madrileño?

Pues somos chulos, muy orgullosos. Somos valientes, echados pa’ lante. Es una ciudad muy tolerante y abierta. Con migración dentro y fuera de España. Yo soy hijo de padre gallego y de una andaluza. Madrid es el lugar donde la gente distinta llegaba saliendo de sus pueblos, muchas veces por su forma de pensar más rancia y antigua. Madrid siempre ha sido un lugar para la mezcla y la vanguardia.

¿Se considera eso raro?

Yo me considero un chaval normal de Madrid pero con la curiosidad descubrir a todos los lugares y barrios de mi ciudad.