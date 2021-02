Ana Buljubasich: “No entiendo qué ganan y quién está detrás de las noticias falsas”

“No entiendo qué ganan con sacar noticias falsas, quién está detrás de esto”, dice enojada la presentadora Ana Buljubasich, del programa 'De casa en casa', de TC.

Este comentario lo hace porque la página de farándula Mira la plena, indicó que ella, la actriz Carolina Jaume (‘Soy el mejor’) y Michela Pincay (de la revista familiar) fueron vacunadas gratis contra el coronavirus porque supuestamente son panas de un alto funcionario.

Titi Aguilar se casó en medio del feriado de carnaval Leer más

En esa misma página se manifestó que el Ministerio de Salud envió un equipo médico a las instalaciones de TC para administrar la primera dosis de la vacuna a las famosas mencionadas. Ana, Michela y el ministerio desmintieron esa noticia y la entidad pidió que la ciudadanía se mantenga informada en fuentes oficiales.

"No me he vacunado y tampoco me ha dado COVID, gracias a Dios", indicó Michela, quien en septiembre del 2020 ingresó a formar parte del espacio 'De casa en casa'.

Publicación. Redes

En junio del año pasado a Ana Buljubasich la incluyeron en una lista de talentos de TC, que según publicaciones de Internet, recibían altos ingresos. Entonces, ella manifestó en su cuenta de Instagram: “Exijo que esas páginas demuestren lo que aseveran. Basta a los sembradores de odio".