Melendi y Flor Bertotti: fechas, precios y dónde comprar tickets en Ecuador

Melendi en Quito y Samborondón; Flor Bertotti en Guayaquil: todo sobre tickets, localidades y puntos de venta

Melendi promete un show lleno de energía, en su presentación en Quito.

Los conciertos en Ecuador no paran. Luego del gran éxito de Shakira, la visita de Alejandro Fernández y de José Luis Rodríguez, El Puma, la música no para.

El turno ahora es del cantautor español Melendi, quien llega para emocionar a sus fans de la capital ecuatoriana. Y de la argentina Flor Bertotti, quien estará en Guayaquil en un encuentro que promete tener mucho de nostalgia.

Melendi y Flor Bertotti: conciertos, fechas y sedes oficiales

Melendi se presenta el 26 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 28 de noviembre en Arena Park (Samborondón, Guayaquil).

Flor Bertotti actúa el 27 de noviembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. Las entradas están a la venta en la web oficial de TicketShow y en sus puntos físicos autorizados.

Precios y localidades: qué esperar para Melendi

Los valores para los shows de Melendi varían según la localidad y el promotor: en Quito se ofrecen localidades que van desde zonas generales hasta butacas y boxes (informes de reventa y promotores muestran rangos desde aproximadamente $45 hasta $150 según la ubicación).

En Samborondón, las opciones incluyen categorías VIP, Top Box y Melendi Box, con valores referenciales que oscilan entre $50 y $120 según el nivel seleccionado. Verifica en TicketShow la disponibilidad exacta y el desglose por asiento antes de comprar.

Precios y localidades: qué esperar para Flor Bertotti

Las entradas para Flor Bertotti en Guayaquil aparecen con precios escalonados y con IVA aparte: por ejemplo, localidades generales desde $46.50 + IVA, tribuna desde $71.50 + IVA, palco en torno a $106.50 + IVA y opciones de box con butacas numeradas hasta $131.50 + IVA.

Estas categorías incluyen ubicaciones numeradas o no numeradas según la sección; confirma el tipo de asiento al realizar la compra.

Dónde comprar tickets: web y puntos físicos

La venta oficial se realiza en TicketShow (ticketshow.com.ec), donde aparecen los eventos, el mapa de ubicaciones y la opción de e-ticket o canje en boletería. Además, existen puntos presenciales autorizados en centros comerciales.

Es el caso de ciertos locales en Riocentro, Mall del Sol y otros puntos señalados en la plataforma) para quienes prefieren pagar en efectivo o recoger entradas físicamente. Recomendamos confirmar horarios y stock en la web del promotor antes de desplazarte.

¿Quedan localidades? Estado de ventas y recomendaciones

Según información del promotor y reportes locales, las fechas en Quito y Samborondón registran alta demanda: Quito históricamente agota en el Coliseo Rumiñahui y Samborondón muestra afluencia masiva; se aconseja no demorar la compra si buscas localidades preferentes.

Para Flor Bertotti, las secciones más accesibles suelen agotarse rápido por el público nostálgico y familiar. Si buscas mejores ubicaciones, aprovecha opciones numeradas y boxes cuando estén disponibles.

Melendi y Flor Bertotti en escena: por qué no perderlos

Melendi llega con su gira 20 años, un show que mezcla clásicos y temas recientes con puesta en escena potente y banda en vivo.

Su arrastre en Ecuador es evidente y la respuesta del público lo confirma. No es su primera vez en el país, y las acogidas anteriores permiten determinar lo que ocurrirá en su próxima presentación.

Flor Bertotti regresa con un repertorio que apela a la nostalgia y a su público de telenovela y familia, combinando hits y versiones que generan reencuentro generacional.

Ambos conciertos prometen emoción y conexión directa con el público, por lo que son citas imperdibles para distintos públicos musicales.

Otros eventos que no puedes perderte

Egberto y María de Lourdes y su show Desestresados (Samborondón). Los hermanos Egberto y María de Lourdes García presentan su espectáculo Desestresados en el Club Biblos de Samborondón el martes 25 de noviembre a las 20:00. Bajo la dirección musical de Alejandro Cañote, ofrecerán una velada cargada de música y humor, acompañados por Marcos Molina, Liliana Ramírez, Luzmila Nicolalde, Alfonso Barek, Fernando Borja, Mayka Grunauer y otros invitados especiales.

Los hermanos Egberto y María de Lourdes García presentan su espectáculo Desestresados en el Club Biblos de Samborondón el martes 25 de noviembre a las 20:00. Bajo la dirección musical de Alejandro Cañote, ofrecerán una velada cargada de música y humor, acompañados por Marcos Molina, Liliana Ramírez, Luzmila Nicolalde, Alfonso Barek, Fernando Borja, Mayka Grunauer y otros invitados especiales. Cortometrajes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Quito). La Embajada de España en Ecuador, el Cine 8 y medio y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador inauguran, el martes 25 de noviembre a las 18:00, un ciclo de cortometrajes cedidos por la AECID. Esta muestra, que se extiende hasta el 27 de noviembre, aborda diversas formas de violencia contra mujeres y niñas, y busca sensibilizar y visibilizar esta problemática desde el cine. La cita es en el Cine 8ymedio, en La Floresta, Quito.

La Embajada de España en Ecuador, el Cine 8 y medio y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador inauguran, el martes 25 de noviembre a las 18:00, un ciclo de cortometrajes cedidos por la AECID. Esta muestra, que se extiende hasta el 27 de noviembre, aborda diversas formas de violencia contra mujeres y niñas, y busca sensibilizar y visibilizar esta problemática desde el cine. La cita es en el Cine 8ymedio, en La Floresta, Quito. Carlos Prado propone Jazz & Fiesta en Biblos Club (Samborondón). El miércoles 26 de noviembre, a las 20:00, Biblos Club en Samborondón recibirá a Carlos Prado con su espectáculo Jazz & Fiesta, una propuesta que mezcla jazz latino con ritmos caribeños y sudamericanos. El show tendrá dos momentos: una presentación junto a su banda y, luego, una sección bailable con “The Master's Band”. Habrá un menú especial, vinos y cocteles creados para esta velada. La adhesión es de USD 30 y las reservas están disponibles al 099 449 9017 y 098 767 8187.

El miércoles 26 de noviembre, a las 20:00, Biblos Club en Samborondón recibirá a Carlos Prado con su espectáculo Jazz & Fiesta, una propuesta que mezcla jazz latino con ritmos caribeños y sudamericanos. El show tendrá dos momentos: una presentación junto a su banda y, luego, una sección bailable con “The Master's Band”. Habrá un menú especial, vinos y cocteles creados para esta velada. La adhesión es de USD 30 y las reservas están disponibles al 099 449 9017 y 098 767 8187. La Navidad llega al Sánchez Aguilar. (Samborodón). El Teatro Sánchez Aguilar celebrará el encendido oficial de su árbol navideño el jueves 27 de noviembre a las 17:00. Desde ese día, cada miércoles de diciembre se llevará a cabo el Karaoke Christmas Party, una propuesta festiva con música en vivo a cargo de Eddie Chiang y su banda para darle un toque alegre y familiar a la temporada.

El Teatro Sánchez Aguilar celebrará el encendido oficial de su árbol navideño el jueves 27 de noviembre a las 17:00. Desde ese día, cada miércoles de diciembre se llevará a cabo el Karaoke Christmas Party, una propuesta festiva con música en vivo a cargo de Eddie Chiang y su banda para darle un toque alegre y familiar a la temporada. Cerati Sinfónico (Guayaquil) . El homenaje musical a Gustavo Cerati llega desde Argentina al Teatro Centro de Arte de Guayaquil el viernes 28 de noviembre a las 20:00. Este espectáculo, que recrea la obra del ícono del rock en español con arreglos sinfónicos, ofrece una experiencia inmersiva para los fanáticos. Las entradas están disponibles en Buen Plan en tres localidades: VIP (USD 35), Golden Box (USD 45) y Cerati Box (USD 59).

. El homenaje musical a Gustavo Cerati llega desde Argentina al Teatro Centro de Arte de Guayaquil el viernes 28 de noviembre a las 20:00. Este espectáculo, que recrea la obra del ícono del rock en español con arreglos sinfónicos, ofrece una experiencia inmersiva para los fanáticos. Las entradas están disponibles en Buen Plan en tres localidades: VIP (USD 35), Golden Box (USD 45) y Cerati Box (USD 59). Sonidos del Mundo (Portoviejo) . El Centro Ecuatoriano Norteamericano continúa su agenda cultural con el concierto Sonidos del mundo: un viaje musical sin fronteras. El evento tendrá lugar el viernes 28 de noviembre de 2025, de 19:00 a 20:15, en el Auditorio N.º 4 del campus Dr. Marcelo Farfán Intriago de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. La presentación explorará diversas tradiciones y paisajes musicales del planeta. La entrada es gratuita hasta completar el aforo de 213 personas.

. El Centro Ecuatoriano Norteamericano continúa su agenda cultural con el concierto Sonidos del mundo: un viaje musical sin fronteras. El evento tendrá lugar el viernes 28 de noviembre de 2025, de 19:00 a 20:15, en el Auditorio N.º 4 del campus Dr. Marcelo Farfán Intriago de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. La presentación explorará diversas tradiciones y paisajes musicales del planeta. La entrada es gratuita hasta completar el aforo de 213 personas. Coffee Fest Ecuador (Cotacachi). Del 28 al 30 de noviembre, Cotacachi se convertirá en el epicentro del café nacional con el Coffee Fest Ecuador, que reunirá a baristas, tostadores, catadores, caficultores, exportadores, emprendedores y amantes del café en el Parque Ornamental. Más de 80 expositores participarán en una feria llena de aroma y sabor, que incluirá actividades como el Campeonato Nacional de Aeropress, el torneo infantil Barista Kids, el Origami Championship y catas para compradores especializados.

