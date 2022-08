Llegó hace 27 años a Quito procedente de Bogotá. Mauricio Ordóñez se enamoró no solo del cielo de la capital, sino también del bolón, el ceviche y la gente de Guayaquil. Ha forjado grandes amigos en estas tierras y emprendió negocios hoy vinculados a la tecnología, el diseño y la construcción de espacios. EXPRESIONES invitó al empresario a responder a El Cuestionario.

¿Qué plato le agrada devorar, pero se avergüenza de que lo vean comiendo?

No me importaría que me vean comiendo algo porque me encanta, es un placer que disfruto hasta en los viajes.

¿Cuál es el sonido más extraño que acostumbra hacer?

Aullar como lobo (risas).

¿Qué es lo más extravagante que le ha pasado en la calle?

Una vez me caí en un hueco por hablar en el celular. No lo vi y me golpeé muy fuerte.

¿El mejor invento que recuerda de pelado?

En su momento fue el fax. Mejoró la comunicación entre temas de trabajo y con la familia.

¿Con qué famoso lo han confundido?

Me pasa con dos actores: aveces con Tom Cruise y Benedict Cumberbatch, el Dr. Strange de Marvel.

¿Por qué le darían un Récord Guinness?

Por hacer que las cosas sucedan.

El ceviche y el bolón de verde son los sabores que lo han seducido de Ecuador. Gustavo Guamán

¿Cuál es la fusión más rara que disfruta en comida?

Pastel de chocolate con café.

¿Lo más ridículo que hizo en su época de casanova?

Caerme de un segundo piso. Tenía 18 años y visitaba a mi primera enamorada. Recuerdo que estaba en la escuela militar. Estudiaba para ser oficial del Ejército. Su papá, quien tenía cara de bulldog llegó y como yo no le había pedido permiso, para que no me viera, me lancé del balcón.

¿Le va mejor conquistando ‘face to face’ o por Tinder?

En persona.

¿Alguna vez se decepcionó de alguien en una cita a ciegas?

No he tenido citas a ciegas. Prefiero saber con quién me voy a encontrar.

¿Su mayor despiste?

Ir a un Ironman en Europa con el equipamiento incompleto. Fue por el estrés debido a la competencia.

Mauricio prefiere conquistar en persona antes que por Tinder. Gustavo Guamán

¿Alguna propuesta indecente?

No, pero sí cumplidos.

¿Su fantasía sexual?

En la playa como cualquier persona.

¿Y con quién?

Con Rene Russo.

¿Qué detalle físico lo excita?

Los ojos.

¿Tendría como pareja a alguien que le ganara con 20 años?

No.

¿Tendría una cuenta de OnlyFans?

No, porque soy católico, apostólico y romano (sonríe).

¿En qué ciudad que no conoce todavía gastaría un millón de dólares?

En cualquier lugar de Portugal.

Su tienda de muebles se ha expandido a otras ciudades como Guayaquil. Gustavo Guamán

¿Su peor borrachera?

En la hacienda de la familia, cerca de Bogotá. Era la primera vez que tomaba vodka.

¿Qué canción describiría la historia de su vida?

Gratitud, de Carlos Vives.

¿Y qué película la retrataría?

Iron Man.

¿A qué le tomaría fotos sin cansarse?

Al mar.

¿Lo más ‘random’ con lo que se ha encontrado en YouTube?

Recetas de cocina y entrenamientos.

¿A qué celebridad no dejaría entrar jamás a su casa?

A Criss Angel. No me gusta su estilo de hacer magia.

¿Qué le dice Ecuador?

Grandes amigos, panas.