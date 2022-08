Lleva 30 años de carrera y prepara su disco número 17. El cantautor peruano Gian Marco (51), quien ofrecerá un concierto este jueves en Guayaquil, comenta a EXPRESIONES que continúa en un proceso de aprendizaje y en constante búsqueda.

“Reconozco que componer para otros me abrió camino. Yo empecé dando pasitos, tocando en bares. Con el del tiempo experimenté una explosión de muchas sensaciones y no tengo quejas de nada, soy un hombre agradecido”, dice el artista.

Respecto a la fama y popularidad alcanzadas en otras fronteras, sostiene que estas son efímeras y siempre ha tomado su profesión como un trabajo constante que le ha permitido captar nuevas generaciones.

“Tengo un nicho y al final la gente elige qué escuchar. Hago una canción y si esta llega a alguien, la hace suya. No hay mejor manera de sentirse vivo que estar en un escenario”.

El artista ha compuesto para diversos artistas como Alejandro Fernández, Gloria Estefan, Paulina Rubio, Cristian Castro y Pandora. Cortesía Omar Cruz

Arte y negocio

Para mantenerse vigente y no quedar rezagado o en el olvido, Gian Marco tuvo que seguir muchas rutas y a cada una de ellas le dio su cuota de sacrificio, disciplina y reinvención, pero sin jamás perder la esencia. “Intenté hacer algo con el género urbano, pero me di cuenta de que no es lo mío. A mí no me queda seguir al rebaño”.

La gratitud

“Si me preguntas qué siento en este momento por estas tres décadas, es gratitud. Siempre he estado consciente de que la persona que va a verte paga su entrada, se traslada a un lugar, hace fila para entrar y estar contigo hasta el final. Son dos horas y media en una conexión e interacción constante con la gente”.

Amigos en el canto

El limeño ha colaborado y escrito para decenas de artistas, desde Paulina Rubio, Manuel Mijares y Emmanuel hasta Pandora, Cristian Castro y Gloria Estefan. ¿Es posible tener amigos en esta profesión?

“Claro que sí. Diego Torres, es como mi hermano, una persona a la que quiero mucho, hemos tocado juntos y compartido gratos momentos. También puedo mencionarte a Alejandro Sanz. Él siempre está ahí cuando lo necesitas”.

Sus hijos en la música

“Mi hija Nicole (Zignago) ganó hace poco en México el reconocimiento a mejor compositora. Estoy muy orgulloso de ella. También de Fabián, quien también se está preparando. Y Abril, el colmillo (risas), tiene un gran talento para escribir y desarrollarlo”.

Las redes sociales

Tras más de un cuarto de siglo casado con Claudia Moro, con quien procreó a sus tres hijos, Gian Marco sorprendió el año pasado a sus seguidores tras anunciar su separación. Hace menos de dos meses presentó a su joven novia, Juliana Molina (33), quien también es cantante. Esto ocasionó que algunos usuarios criticaran la nueva relación del intérprete de Tú no te imaginas.

“Me llevo mejor que antes con las redes sociales. Existen diversas formas de comunicar. Yo no tengo Twitter, sino Instagram, es una red en la que hay una bipolaridad para desbordar pasiones”.

Gian Marco asegura que solo ha respondido comentarios negativos para defender a su nueva pareja y, la vez, que su hija Nicole presentó a su novia. “Ahí también contesté. Prefiero discutir de fútbol con amigos, no con desconocidos. He optado por no responder, estoy curtido de inventos y hay situaciones en las que te puede jugar (en contra) el ego”.

SUS PASATIEMPOS

“No hay nada que disfrute más que conversar con mi madre. De ahí, me fascina el fútbol, lo juego y soy hincha de la U, pero siempre estoy conectado con la música”.