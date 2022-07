La cantante estadounidense Madonna, quien alista llevar su biografía a la pantalla, no desea que su proyecto sea dirigido y controlado por hombres. A estos los tilda de "misóginos".

Los procannabis tienen su primera fiesta en Ecuador Leer más

En diálogo con la revista Variety, la llamada 'reina del pop' indicó que será ella misma quien c cuente su historia y no defraudará a sus seguidores.

"He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un golpe preventivo porque mucha gente quería hacer películas sobre mí. La mayoría eran hombres misóginos", recalcó.

Se dice quien va a encarnar a la intérprete de Dress you up es Julia Garner, pero todavía no hay nada confirmado.

Fernando Carrillo, en OnlyFans a los 56 años Leer más

Por otro lado, la artista negó que vaya a vender los derechos de su catálogo discográfico pues asegura que este le pertenece solo a ella.