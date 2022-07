Sus pasiones son Barcelona, el café y los gallos. Lo conocen como el Noé de Balzar, por su amor a los animales.

EXPRESIONES se trasladó hasta la hacienda del presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Francesco Tabacchi, para adentrarse en su mundo natural.

¿Cómo surge el apodo de Noé?

Desde muy chico me gusta todo tipo de animales. Animales de caza, de campo y de corral, el ganado, los caballos, las mascotas...

Antes de casarse me imagino que tuvo su ganado...

Sí, por supuesto (sonríe).

¿Y qué tal como rey del ganado?

Muy bien, fueron otras épocas (risas).

¿Tan amante de los animales que tuvo un venado como mascota en su casa de Guayaquil?

Fue idea de mi papá. Vivíamos en Carchi entre 9 de Octubre y Hurtado. Él se presentó un día con un Bambi moteadito. Lo tuvimos algunos meses hasta que lo llevamos al campo y lo soltamos.

Tuvo hámsteres y peces...

Sí y también perros, gatos, aves, caballos, todo lo que te puedas imaginar. El campo siempre fue un buen lugar para desarrollar este afecto con los animales.

Francesco es un excelente jinete. Su amor por los animales lo lleva en los genes. Cortesía G7 Pro

El café es otra de sus pasiones. ¿Es cierto que se toma cinco o seis tazas por día?

Puede ser.

¿Y si no lo toma se pone de mal humor?

No, rara vez estoy de mal humor. Pero sí, el café es parte de la vida, hay que estar eléctrico y yo lo disfruto.

¿Con qué se electrocuta?

Es una buena pregunta. Me electrocuto con la discriminación, la injusticia y la desigualdad.

Lo conocen como un hombre con las botas bien puestas, aguerrido...

Así es.

Pero no siempre fue así. Sé que de niño le tenía pavor a las inyecciones y a los exámenes de sangre, inclusive lloraba.

(Risas) Todavía no me gustan los exámenes, pero ahora tienes que hacértelos periódicamente, especialmente en tiempos de COVID. De niño correteaba, me tenía que perseguir mi mamá alrededor del consultorio del doctor.

¿Y qué me dice de las naranjas?

Una de mis frutas favoritas, trato de tomarme diariamente un jugo y un vaso de leche.

Y buen trago para poder bailar...

Por supuesto.

De lo contrario, no le agarra el swing.

Yo tengo un refrán: nunca es tarde para un café ni temprano para un whisky.

Y ni tarde ni temprano para un vallenato, sé que es el Carlos Vives de la familia.

(Risas) No, tampoco así. Me gusta el vallenato, pero soy mal bailarín.

El empresario está a favor de los casinos, las corridas de toros y las peleas de gallos. A su criterio, generan fuentes de trabajo y oportunidades de empleo. Cortesía G7 Pro

¿Detesta la bulla?

Depende.

¿Cuál le agrada?

El grito por un gol de la selección de Ecuador creo que nos agrada a todos.

Pero más se inclina por la quietud...

Sí, la tranquilidad del campo. Aquí puedes oír gallos a lo lejos, las vacas, los caballos. Existen los sonidos y los ruidos.

¿En usted aplica también la frase ‘siembra tu propio jardín, en vez de esperar a que alguien te lleve flores’?

Sí, pero también es bonito recibir flores de vez en cuando.

¿Su esposa se las da?

Sí me las da, por supuesto(risas).

¿Y los bonsáis?

Soy un agricultor frustrado. Trato de llevar esta pasión de la hacienda a la casa. Tengo bonsáis de árboles nativos de Ecuador, especialmente de la parte del Litoral.

Carnívoro 100 por ciento.

Claro que sí e incentivo el consumo de la carne.

¿Y humana?

No (risas), solo la carne de res.

La otra es para ocasiones puntuales...

Sí (risas).

¿Muy familiero?

Sí, me encanta compartir buenos momentos con la familia. Hay situaciones difíciles, la pandemia nos hizo ver a todos la vida de una manera distinta. Se pudo ver cosas diferentes, como la desigualdad, así que trato de equiparar el partido.

¿Siempre con los pies sobre la tierra?

Sí y el día que no los tenga, espero que mis allegados y mi familia me aterricen enseguida. Tengo la suerte de tener a mis padres vivos. Somos cuatro hermanos que nos llevamos muy bien, somos amigos.

Por cierto, ¿ya encontró la colcha de su papá?

No todavía, sé que la tengo en algún lugar de la hacienda, espero devolvérsela para Navidad (sonríe).

¿Le han propuesto ser prefecto del Guayas?

Sí, he recibido esa honrosa propuesta y no la he descartado del todo. Llegará el momento para incursionar en la política. Hasta eso, desde donde esté, sea el gremio, la empresa privada o la sociedad civil estoy en la obligación de servir a quienes más lo necesitan.

¿Se identifica con el gallo?

Totalmente, es uno de los animales más valientes en el mundo. Todos los ecuatorianos estamos arraigados con la cultura gallera, la montuvia, la de los rodeos inclusive, lo llevamos en la sangre.

¿Usted es un gallo de pelea?

Por supuesto.

¿Qué opina de las peleas de gallos?

Las peleas de gallos no están prohibidas, en ciertas ciudades sí las corridas de toros. Siendo objetivo, más allá de que no comparto, lo que se ha perdido es empleo. Gente que vivía de las corridas y vendía todo tipo de productos. Estamos en un país en el que se requiere trabajar y hay que generar empleo. Por mi parte sí a los toros, sí a las galleras, sí a los casinos. Cuando tengamos todos trabajo, nos pondremos selectivos.

¿Su hermana Doménica hubiese sido una mejor alcaldesa de Guayaquil?

No lo sé. Ella es un ser humano maravilloso. Hoy disfruta de sus hijos, su familia y esa actualmente es su prioridad. Doménica tomó esa decisión y la apoyamos al ciento por ciento.