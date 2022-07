En esta nueva entrega de Tengo que decirlo, el influencer ecuatoriano radicado en España, compartió su manifiesto con EXPRESIONES. Aquí exponemos algunas de sus revelaciones y confesiones.

1 “Una de las manías que tenía era siempre mirar atrás a ver si me seguían. Es gracioso, porque no sé cuándo empezó, pero ya la he superado. Una que aún mantengo es que no puedo tener mi billetera desorganizada. Todo tiene que ir en su sitio, los billetes en orden de cantidad, las tarjetas ordenadas, los documentos igual. Bueno, esa creo que nunca voy a superar”.

2 “Mi vida en España es bastante tranquila, camino mucho, me gusta dirigirme a los sitios a pie, caminar me da paz. Y se presta porque es muy tranquilo y seguro. De Ecuador, lo que más extraño son mis amigos, el clima cálido y los viajes a Montañita. Era genial poder darse escapadas fácilmente. Acá es más complicado”.

3 “De más pelado quería entrar a Calle 7, me llamaba la atención las competencias físicas. Pero luego me dejaron de interesar. Una vez me comentaron algo del El poder del amor, pero yo ya tengo mi pareja. Así que me gustaría participar en un reality que tenga que ver con la cocina o la parrilla”.

4 “Desde los 12 años empecé a hacer ejercicio porque quería verme mejor, tuve sobrepeso y problemas con los compañeros que se burlaron de mí. Sentí que tenía que hacer algo para superar eso y callar muchas bocas. Dese ahí no he parado. Amo este estilo de vida, me hace feliz”.

5 “A mi pareja y a mí nos encanta la música de Sech, así que a ella le dedicaría Qué más, pues. Nos transporta a una época de nuestra historia bastante bonita en Montañita. Nos casaremos en el 2023, ya estamos comprometidos”.

6 “En el mundo fit hay demasiados charlatanes, sin estudios, sin experiencia, y sin vergüenza. Suena fuerte, pero es la verdad. Solo les importa el dinero y no ayudar a sus clientes. En eso me diferencio, ayudo más de lo que ellos quieren porque es feo sufrir por sobrepeso o ser objeto de burlas”.

A Alan le gustaría entrenar a Úrsula Strenge, la presentadora de De casa en casa. Cortesía

7 “Mi mayor metedura de pata fue comprar unos pasajes de avión a un familiar y colocar mal los nombres. No nos devolvieron ni un centavo y perdió el vuelo. Sí me sentí bastante culpable. Así que recomiendo que verifiquen bien antes de comprar”.

8 “Cuando siento algún tipo de injusticia, en cualquier ámbito, suelo ser conflictivo”.

9 “Hay que entrenar mucho en las habilidades que tienes y darle con todo en cualquier cosa que te dediques. Y, sobre todo, entrenar tu inteligencia emocional. Si no manejas bien tus emociones, puedes fracasar rápidamente”.

10 “Nunca he colgado los guantes con algún alumno. Trato de sacar lo mejor de cada uno y siempre lo consigo. Obviamente hay unos más rebeldes que otros, pero con todos he logrado que creen los hábitos y sean más disciplinados”.

11 “Me ha gustado siempre el perfil de Úrsula Strenge, tiene una gran trayectoria y proyecta una vida sana. Siendo muy guapa, los cambios en ella serían extraordinarios. El ritmo de vida que lleva es muy pesado y siempre hay que darse un respiro para hacer deporte”.

12 “Maikel, el cantante, es un chico bastante aplicado. Siempre estaba temprano y daba el ciento por ciento. Me gustó mucho trabajar con él. Y Nathalie Carvajal al principio era un poco perezosa, pero se acopló rápido a los entrenamientos, fue muy chévere su proceso. Admiro de ella su constancia y decisión, cuando quiere lo puede hacer y su cuerpo responde muy rápido”.

Le desagrada el alcohol, solo lo toma cuando la ocasión lo amerita. “Va contra lo que predico como entrenador”. Cortesía

13 “Aunque no tengo el gusto de conocerla, le digo con todo respeto que si yo fuera una humita me gustaría que mi queso fuera la ex Miss Ecuador Virginia Limongi. Es una mujer espectacularmente hermosa”.

14 “Me da miedo hacer un viaje astral. Temo quedar loco o que sea muy desagradable la experiencia. Definitivamente no lo haría”.

15 “En el mundo fitness admiro a Ángel Peralta. Como entrenador, es uno de los pocos que realmente se han preparado para enseñar”.

16 “Mi día empieza levantándome, entrenando en ayunas. Luego llego a casa, como, trabajo en la laptop o hago contenido, como, nuevamente, descanso y veo alguna película o YouTube hasta quedarme dormido. Los fines de semana suelo salir con mi novia a algún spot, de compras o acudimos a algún restaurante. Creo que estoy en mi rutina ideal, me encanta y no la cambiaría”.

17 “La última vez que lloré fue en una pelea muy fuerte con mi novia. Me sentía súper mal, porque siempre he sido un hombre visionario y que lucha por sus ideales,. He crecido prácticamente solo. Eso me ha hecho fuerte, pero a veces me derrumbo. No me gusta pelear, al contrario soy un hombre de mucha paz, no me gusta estar triste”.

18 “Un vez por semana suelo darme mis gustos. Entreno y como sano el 80% del tiempo, así que puedo permitirme un 20% de pecados”.

19 “Actualmente trabajo en mi red social de TikTok. Estoy cerca del millón de seguidores. Vivo inmerso en el fitness y mi carrera como entrenador. Adicionalmente, tengo un par de inversiones, he ganado una buena cantidad de dinero con mi profesión. No basta ahorrar, hay que invertir”.

20 “Las dietas funcionan al ciento por ciento y el ayuno también. Pero toda dieta debe ser personalizada para que funcione. Lo que come tu mejor amiga no te va a funcionar a ti, ni la del atún ni la de la manzana, todo esto es insostenible. Es mejor acudir con un profesional que te haga una personalizada para ti. Solo así podrás sostenerla a largo plazo y siempre verte bien"-

CINCO ERRORES AL MOMENTO DE BAJAR DE PESO

1. Dejar de comer (“luego te dan atracones y subes el doble”).

2. Salir a correr. Es lo menos efectivo para bajar de peso, hay mejores entrenamientos.

3. Comer poquito o solo ensaladas (hace que se pierda masa muscular, no grasa).

4. Querer hacer todo por su cuenta sin asesoría profesional.

5. Desesperarse y no disfrutar el proceso.