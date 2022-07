Alberto Arroyo Viteri (29), el nuevo Mister Supranational Ecuador, desde la semana pasada se encuentra en Polonia participando en el certamen internacional, cuya gala final será el 16 de julio en el Anfiteatro del Parque Strzelecki en Nowy Sacz.

EXPRESIONES contactó al modelo capitalino, quien se desempeña en Quito como entrenador personal, para saber sus expectativas acerca de este certamen.

Alberto inicia el diálogo comentando que su encuentro con el modelaje fue casual, pues una persona conocida le sugirió intervenir en el torneo nacional de Mister Supranational. “Me convenció, me inscribí, concursé, pero no obtuve el primer lugar. El ganador (Sebastián Mora) tuvo inconvenientes con su Green Card al momento de salir de Estados Unidos y entonces las cosas se dieron para que yo lo reemplace y aproveché la oportunidad”.

El quiteño confiesa que ser parte de un concurso de belleza masculina, no fue algo que le agradó de entrada, pero le agarró el gusto en el camino.

“No ha sido fácil el trayecto, pero estoy feliz de representar a mi país a nivel internacional”.

Alberto desea llegar a la final para vender la imagen del Ecuador al mundo. Cortesía

Cuenta que fueron dos meses de ardua preparación. Tuvo que aprender a caminar en pasarela, manejar el dominio escénico, los trucos para posar para las fotos y mirar a las cámaras. “Todo esto lo hice para competir y llegar a la meta”.

Pese a que está en una vitrina, comenta que el Supranational no lo ve como algo rentable, pero sí como una plataforma para darse a conocer a nivel local y mundial. “Me sirve bastante por mi profesión de entrenador personal”.

Afirma que el mostrar su cuerpo en bañador, frente a un escenario, no lo intimida, pues por 12 años de su vida se ha dedicado exclusivamente a la cultura física. “Estoy orgulloso de eso y no me da miedo exhibirme ante quien sea. Me siento confiado, tranquilo y seguro de cómo me veo físicamente”.

No descarta aceptar ofertas que tengan que ver con el mundo del entretenimiento, pues quiere sacar ventaja del momento que vive ahora y diversificar su talento, puede ser cine, televisión o modelaje.

Su profesión como instructor la mantiene hace 12 años y afirma que le va muy bien. Amelia Andrade

Alberto se define como un hombre poco fiestero (no le gusta trasnochar), apasionado por los automóviles y la buena comida que comparte con amigos.

Respecto a la dieta, comenta que no puede llevar una, porque baja mucho de peso, pero trata de cuidarse en alimentarse bien.

Respecto a Nowy Sacks, ciudad sede del evento Mister Supranational, indica que es un pueblo pequeño pero muy ordenado. “El clima es muy similar a Quito. La gente es muy amable, muy servicial, nos tratan excelente, somos el centro de atracción (risas)”.

En cuanto a la disciplina, no hay una hora específica para acostarse o levantarse, pero el promedio diario para dormir es de cuatro a cinco horas.

El quiteño confiesa que tiene deseos sexuales con Kim Kardashian. Amelia Andrade

CINCO CONFESIONES CANDENTES

1. Sí tendría una página de Only Fans.

2. Posaría como Dios lo trajo al mundo (“pero sería un desnudo artístico”).

3. No participaría en una película pornográfica.

4. Tiene fantasías sexuales con Kim Kardashian.

5. El lugar más loco donde ha tenido sexo ha sido en el baño de un avión.